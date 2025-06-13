Скручивают, потому что работает: что скрывает пробег и как это влияет на кошелек

Аналитики подсчитали потери украинцев, которые покупают авто со скрученным пробегом и не проверяют его историю.

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Мошенники меняют показатели одометра, чтобы завысить цену авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько украинцы переплачивают за авто с фальсифицированным пробегом

Какие ежегодные потери от скручивания пробега фиксируют в Европе

Как избежать мошенничества при покупке подержанного авто

Согласно новым данным платформы carVertical, ежегодно из-за скручивания пробега украинские водители теряют более 1,9 миллиарда гривен, об этом пишет УНИАН.

Главред решил выяснить, сколько на самом деле стоят украинцам махинации с одометром на вторичном авторынке.

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Специалисты проанализировали данные о продажах подержанных автомобилей в 17 странах Европы, включая Украину. Оказалось, что покупатель авто с фальсифицированным пробегом в среднем переплачивает 6,5% от реальной стоимости.

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Например, авто с ценой 450 000 грн после проверки может оказаться на самом деле стоящим 420 000 грн. Таким образом, 30 000 грн ущерба - минимум, на который рискует наткнуться неосведомленный покупатель. Больше всего финансовых потерь фиксируют в сегменте премиум-класса, где речь идет уже о десятках тысяч гривен.

Европейский контекст также впечатляет: только в Великобритании ежегодные потери достигли 63 миллиардов гривен, а по всему ЕС - от 59 до 394,8 миллиарда гривен, согласно отчету Европарламента за 2018 год.

Эксперты советуют всегда проверять историю автомобиля перед покупкой.

Она должна содержать:

реальный пробег,

сервисную историю,

официальные технические отчеты.

Это позволит избежать мошенничества, сэкономить средства и сохранить безопасность на дорогах.

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