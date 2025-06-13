Скручивают, потому что работает: что скрывает пробег и как это влияет на кошелек

Вы узнаете:
- Сколько украинцы переплачивают за авто с фальсифицированным пробегом
- Какие ежегодные потери от скручивания пробега фиксируют в Европе
- Как избежать мошенничества при покупке подержанного авто
Согласно новым данным платформы carVertical, ежегодно из-за скручивания пробега украинские водители теряют более 1,9 миллиарда гривен, об этом пишет УНИАН.
Главред решил выяснить, сколько на самом деле стоят украинцам махинации с одометром на вторичном авторынке.
Специалисты проанализировали данные о продажах подержанных автомобилей в 17 странах Европы, включая Украину. Оказалось, что покупатель авто с фальсифицированным пробегом в среднем переплачивает 6,5% от реальной стоимости.
Вам также может быть интересно: Повысят ли с 1 июля штрафы за нарушение ПДД: четкий ответ полиции.
Например, авто с ценой 450 000 грн после проверки может оказаться на самом деле стоящим 420 000 грн. Таким образом, 30 000 грн ущерба - минимум, на который рискует наткнуться неосведомленный покупатель. Больше всего финансовых потерь фиксируют в сегменте премиум-класса, где речь идет уже о десятках тысяч гривен.
Европейский контекст также впечатляет: только в Великобритании ежегодные потери достигли 63 миллиардов гривен, а по всему ЕС - от 59 до 394,8 миллиарда гривен, согласно отчету Европарламента за 2018 год.
Эксперты советуют всегда проверять историю автомобиля перед покупкой.
Она должна содержать:
- реальный пробег,
- сервисную историю,
- официальные технические отчеты.
Это позволит избежать мошенничества, сэкономить средства и сохранить безопасность на дорогах.
Читайте также:
- Как остаться "невидимым" для полиции: патрульный объяснил, что именно выдает водителя
- Для чего нужно отверстие под крышкой топливного бака в авто: знают единицы
- Запутанная задача по ПДД: в каком порядке водители проедут перекресток
Об УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред