Для чего нужно отверстие под крышкой топливного бака в авто: знают единицы

В автомобилях есть множество маленьких деталей, которые выполняют важные функции.

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Отверстие под крышкой топливного бака / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему в авто есть отверстие под крышкой бака

Какую функцию оно выполняет

Пожалуй, все водители замечали, что под крышкой топливного бака в автомобиле есть малозаметное небольшое отверстие, которое расположено под заливной горловиной. Оказывается, оно имеет особую функцию.

Главред решил разобраться, почему под крышкой топливного бака есть отверстие.

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Какую функцию выполняет отверстие под крышкой бака

Небольшое отверстие возле заливной горловины топливного бака служит водоотводом, ведущим к колесной арке, пишет Auto Swiat.

Отмечается, что оно сливает нежелательную жидкость, чтобы она не накапливалась возле заливной горловины и не попадала в топливный бак.

Также это отверстие позволяет слить лишнее топливо, если оно переполнится во время заполнения бака. Таким образом создается защита лакокрасочного покрытия автомобиля от повреждений.

Нужно ли мыть отверстие под крышкой бака

Это отверстие нужно регулярно очищать, потому что со временем оно может накапливать грязь и пыль. В сочетании с водой, все это может превратиться в липкую массу и привести к засорению. Из-за этого вода не будет иметь выхода и может попасть в топливный бак.

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