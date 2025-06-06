Рейтинг провальных новых авто по краш-тестам: ТОП-9 опасных моделей

Некоторые новые модели не проходят испытания на должном уровне, уступая даже более старым авто на вторичном рынке.

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Какие машины подвели в вопросах безопасности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему некоторые новые машины опаснее подержанных

Какие новые автомобили хуже всего защищают пассажиров

Когда покупаешь авто из автосалона - это вполне нормально и естественно ожидать, что оно будет лучше подержанных аналогов - особенно в сфере безопасности. Однако практика доказывает, что это не всегда так. Портал SlashGear проанализировал данные краш-тестов, проведенных американскими учреждениями (IIHS и NHTSA) и составил перечень наименее безопасных новых машин, пишет Главред.

Новые модели, провалившие безопасность:

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Ford Mustang Coupe (2025 г.) Автомобиль впечатляет дизайном и мощностью, но с безопасностью не все в порядке. Проблемы наблюдаются при боковом ударе сзади, риск опрокидывания повышен, а защита ног и таза водителя и пассажиров - слабая. Kia K4 (2025) Модель привлекает технологичным оснащением и доступной ценой, однако пассажиры заднего ряда остаются в зоне риска. Особенно настораживает показатель опрокидывания - почти 10%. Nissan Sentra (2025) Несмотря на современные системы активной безопасности, автомобиль не обеспечивает должной защиты задних пассажиров при лобовом ударе. Боковое столкновение также выявило недостатки. Volkswagen Jetta (2025) Модель теряет позиции из-за оценки всего в четыре звезды за лобовой удар. Есть замечания к защите таза водителя и туловища пассажира сзади. Риск опрокидывания - 13%. Kia K5 (2025) Комфорт и стиль не компенсируют слабую безопасность задних пассажиров. Результаты краш-тестов показали тревожные данные по работе ремней безопасности и защите шеи. Hyundai Elantra (2025) Передние пассажиры в безопасности, но задние - нет. Сиденье не удержало манекен во время испытания, что свидетельствует о низкой надежности в критических ситуациях. Kia Forte (2024) Недорогой автомобиль, но с морально устаревшей конструкцией. Получил всего три звезды за защиту переднего пассажира и "плохо" за безопасность заднего ряда. Nissan Altima (2025) Модель не обновлялась годами, что повлияло на безопасность. Плохие результаты в тестах на боковой удар и слабая защита задних пассажиров. Mitsubishi Mirage (2024) Худшие показатели в списке: критически низкий уровень защиты при боковом ударе, высокий риск опрокидывания - более 16%, слабая защита голеней и значительное вторжение в салон при лобовом столкновении.

В то же время эксперты назвали ТОП-3 самых надежных авто до 2000$.

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