Рейтинг провальных новых авто по краш-тестам: ТОП-9 опасных моделей

Главное:
- Почему некоторые новые машины опаснее подержанных
- Какие новые автомобили хуже всего защищают пассажиров
Когда покупаешь авто из автосалона - это вполне нормально и естественно ожидать, что оно будет лучше подержанных аналогов - особенно в сфере безопасности. Однако практика доказывает, что это не всегда так. Портал SlashGear проанализировал данные краш-тестов, проведенных американскими учреждениями (IIHS и NHTSA) и составил перечень наименее безопасных новых машин, пишет Главред.
Новые модели, провалившие безопасность:
- Ford Mustang Coupe (2025 г.) Автомобиль впечатляет дизайном и мощностью, но с безопасностью не все в порядке. Проблемы наблюдаются при боковом ударе сзади, риск опрокидывания повышен, а защита ног и таза водителя и пассажиров - слабая.
- Kia K4 (2025) Модель привлекает технологичным оснащением и доступной ценой, однако пассажиры заднего ряда остаются в зоне риска. Особенно настораживает показатель опрокидывания - почти 10%.
- Nissan Sentra (2025) Несмотря на современные системы активной безопасности, автомобиль не обеспечивает должной защиты задних пассажиров при лобовом ударе. Боковое столкновение также выявило недостатки.
- Volkswagen Jetta (2025) Модель теряет позиции из-за оценки всего в четыре звезды за лобовой удар. Есть замечания к защите таза водителя и туловища пассажира сзади. Риск опрокидывания - 13%.
- Kia K5 (2025) Комфорт и стиль не компенсируют слабую безопасность задних пассажиров. Результаты краш-тестов показали тревожные данные по работе ремней безопасности и защите шеи.
- Hyundai Elantra (2025) Передние пассажиры в безопасности, но задние - нет. Сиденье не удержало манекен во время испытания, что свидетельствует о низкой надежности в критических ситуациях.
- Kia Forte (2024) Недорогой автомобиль, но с морально устаревшей конструкцией. Получил всего три звезды за защиту переднего пассажира и "плохо" за безопасность заднего ряда.
- Nissan Altima (2025) Модель не обновлялась годами, что повлияло на безопасность. Плохие результаты в тестах на боковой удар и слабая защита задних пассажиров.
- Mitsubishi Mirage (2024) Худшие показатели в списке: критически низкий уровень защиты при боковом ударе, высокий риск опрокидывания - более 16%, слабая защита голеней и значительное вторжение в салон при лобовом столкновении.
В то же время эксперты назвали ТОП-3 самых надежных авто до 2000$.
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