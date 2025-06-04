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ТОП-3 самых надежных авто до 2000$: что можно купить в Украине без переплат

Даяна Швец
4 июня 2025, 16:19
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Эксперты назвали три хороших и проверенных предложения авто на украинском рынке.
авто, деньги
Какие бюджетные машины стоит рассматривать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное о самых бюджетных примерах:

  • Renault Logan 2010 ($2000) - надежный вариант для ежедневного использования
  • Chery Amulet 2008 ($1900) - седан, который предлагает базовый комфорт
  • Chery Beat 2012 ($1999) - компактный кроссовер для городской езды

В Украине все еще возможно приобрести доступное авто, которое будет полезным как для ежедневных поездок, так и для сельскохозяйственных дел. В пределах бюджета от 1900 до 2000 долларов можно найти надежного помощника на колесах. Телеграф изучил украинский авторынок и выяснил, какие транспортные средства можно найти в этом ценовом диапазоне.

Несмотря на невысокую стоимость, некоторые машины способны удивить выносливостью и оснащением. Вот несколько интересных примеров:

видео дня
  1. Renault Logan 2010 - 82 900 грн / 2 000 $. Популярная бюджетная модель в хорошем состоянии. За указанную сумму предлагается автомобиль с пробегом в 106 тысяч км, синего металлика. В комплектации: кондиционер, электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений. Авто не требует сварочных или малярных работ. Продается на Хмельнитчине. Цену еще можно обсудить.
  2. Chery Amulet 2008 - 78 755 грн / 1 900 $. Седан китайского производства с бензиновым двигателем 1.6 л. Авто имеет тот же пробег - 106 тыс. км, аналогичный цвет кузова и комплект опций. Предлагается за схожую цену - 1900 долларов, и также не требует вложений в кузов.
  3. Chery Beat 2012 - 82 859 грн / 1 999 $. Компактный кроссовер с мотором 1.3 л, белый цвет кузова, пробег - 130 тыс. км. Автомобиль укомплектован кондиционером, ABS, электростеклоподъемниками. Цена - на грани 2000 долларов, но оправдана с учетом технического состояния.

Другие интересные рейтинги автомобилей

Как сообщал Главред, эксперты рассказали, какие ТОП-3 машины с пробегом чаще всего ломаются. Владельцы таких машин могут тратить значительные средства на частые ремонты.

Также существует еще один интересный антирейтинг о пяти автомобилях, которые часто создают проблемы владельцам. К примеру, Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Colorado имеют системные проблемы с ключевыми агрегатами.

В то же время эксперты назвали самое популярное авто Европы в 2025 г. Его продажи выросли на 8,3% и составили 72 223 единицы.

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Что известно об издании "Телеграф"?

"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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