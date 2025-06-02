Какие ТОП-3 машины с пробегом чаще всего ломаются: антирейтинг экспертов

Надежность является ключевым критерием при выборе подержанного автомобиля, чтобы избежать частых поломок и значительных затрат на ремонт.

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Три модели, которых стоит избегать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Какие семейные машины с пробегом не стоит покупать

Почему Volkswagen Golf возглавил антирейтинг

Для многих автомобилистов важно, чтобы транспорт был надежным. Ведь никто не хочет, чтобы авто постоянно ломалось и требовало ремонта. Специалисты издания What Car? назвали три модели семейных авто с пробегом в возрасте до пяти лет, которые оказались наименее надежными, пишет Главред.

Эксперты отметили, что владельцы таких машин могут тратить значительные средства на частые ремонты. Чтобы сформировать этот перечень, аналитики опросили водителей, которые пользуются подержанными семейными автомобилями. Их просили рассказать о неисправностях, которые возникали в течение последнего года.

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Три самые ненадежные модели среди подержанных семейных авто:

Volkswagen Golf (с дизельным двигателем)

Seat Leon

Skoda Octavia

Volkswagen Golf восьмого поколения с дизельным мотором возглавил рейтинг как самое проблемное семейное авто с пробегом. У этой модели выявлено немало технических недостатков.

Среди наиболее частых поломок у дизельного Golf - сбои в работе коробки передач и сцепления, неисправности мультимедийной системы, а также проблемы с электроникой, которая не связана с двигателем. Также случаются неисправности кондиционера и отдельных элементов тормозной системы.

Также эксперты назвали ТОП-3 лайфхака в жару, как защитить автомобиль от перегрева летом.

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Что за ресурс - What Car? What Car? - это британский медиа-бренд, который предоставляет информацию и советы покупателям автомобилей на протяжении более 40 лет. Он считается одним из самых авторитетных источников для тех, кто планирует приобрести новую или подержанную машину в Великобритании. Издание ежегодно присуждает награды "Car of the Year" и другие награды лучшим автомобилям в различных категориях, которые считаются очень престижными в Великобритании. What Car? также предлагает сервисы для поиска новых и подержанных автомобилей у дилеров, а также инструменты для сравнения моделей и цен.

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