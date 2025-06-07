Возможны проблемы: водителей призвали не игнорировать один индикатор в авто

Индикатор указывает на неисправность, которую нужно немедленно устранить.

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Индикаторы в автомобиле / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие индикаторы в авто не стоит игнорировать

Почему появляется символ в форме двигателя

В автомобилях есть множество индикаторов на приборной панели, которые указывают на исправность транспортного средства. Некоторые из них являются лишь информационными, а другие - призывают водителя к немедленным действиям.

Главред решил разобраться, о чем говорят индикаторы на панели в авто.

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Что означает символ в форме двигателя на панели в авто

Как пишет express.co.uk, эксперт Казимерас Урбонас посоветовал водителям никогда не игнорировать индикатор системы управления двигателем.

По его словам, это "самое серьезное предупреждение" каждого автомобиля. Оно отображается на приборной панели автомобиля в виде оранжевого или красного символа в форме двигателя и информирует водителей о наличии проблемы с двигателем или системами контроля выбросов.

"Это может свидетельствовать о ряде проблем, включая потенциальное повреждение каталитического нейтрализатора, полный выход двигателя из строя или совокупные повреждения", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в отличие от некоторых предупреждений, этот индикатор указывает на то, что бортовой компьютер автомобиля обнаружил неисправность, которую нужно немедленно устранить.

"Водители, которые замечают предупредительный индикатор на приборной панели, должны немедленно проверить свой автомобиль в автосервисе. Современные двигатели имеют сложные системы мониторинга, которые редко вызывают предупреждения без причины. Данные четко свидетельствуют: ремонт, выполненный в течение 72 часов после появления индикатора, обычно стоит на 70% меньше, чем тот, что откладывается на недели", - говорится в сообщении.

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