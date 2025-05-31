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Почему объекты в зеркале авто ближе, чем кажутся: водители будут удивлены

Мария Николишин
31 мая 2025, 03:00
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Автомобильные зеркала совсем не похожи на обычные.
Почему объекты в зеркале авто ближе, чем кажутся: водители будут удивлены
Выпуклые боковые зеркала в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие зеркала используют в авто
  • Почему предметы в них кажутся больше

В автомобиле боковые зеркала очень важны. Они дают водителю четкий обзор того, что находится сзади с обеих сторон и помогают безопасно маневрировать во время движения или парковки. Но предметы в зеркале всегда ближе, чем кажутся.

Главред решил разобраться, как работают боковые зеркала в авто.

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Почему предметы в зеркале авто всегда ближе

Как пишет SlashGear, в автомобилях используются выпуклые зеркала, которые меняют расстояние до объекта.

Так, когда человек смотрит на какой-либо объект, свет отражается от него и попадает в глаза, создавая изображение. Такие вещи, как форма, цвет и текстура объекта, влияют на то, как отражается свет. Если рассматривать объект через выпуклое зеркало (где отражающая поверхность выступает наружу), он будет казаться больше, чем есть на самом деле.

Имеют ли автомобили выпуклые боковые зеркала с обеих сторон

Автомобили имеют выпуклые зеркала вместо плоских, поскольку они обеспечивают более широкое поле зрения.

В то же время, в некоторых странах закон требует, чтобы зеркало со стороны водителя было плоским. Это дает точное представление о том, что находится позади автомобиля. Но зеркало со стороны пассажира может быть выпуклым. Такое сочетание помогает водителю понять окружение автомобиля.

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SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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