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Кому из водителей можно ехать быстрее всех: задача ПДД, которая под силу не всем

Мария Николишин
28 мая 2025, 20:36
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Интересный тест по ПДД, который понравится многим водителям.
Кому из водителей можно ехать быстрее всех: задача ПДД, которая под силу не всем
Тест по ПДД / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто может ехать быстрее всех
  • Какие пункты ПДД на это указывают

Задачи по ПДД - это интересный способ с пользой провести время. К тому же, такие тесты помогают водителям усовершенствовать свои знания и подготовиться к различным непредсказуемым ситуациям на дороге.

Так, автор YouTube канала За!Правилами поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображение и ответить: какому транспортному средству разрешается движение с наибольшей скоростью?

Кому из водителей можно ехать быстрее всех: задача ПДД, которая под силу не всем
Тест по ПДД / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Мопеду.
  2. Автобусу.
  3. Легковому автомобилю.

Объяснение задачи

Мы имеем участок дороги и три транспортных средства на нем. Все они движутся прямо. Проще всего начать с легкового автомобиля. На нем есть наклейка со знаком ограничения максимальной скорости. Такой знак можно увидеть на транспортных средствах, которые по техническим причинам не могут развивать скорость больше указанной, или на транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем менее двух лет. Итак, водителю синего автомобиля разрешается максимальная скорость 70 км/ч.

Теперь нужно разобраться с мопедом и автобусом. В пункте 12.6 ПДД отмечается, что вне населенных пунктов на всех дорогах и дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51 разрешается движение со скоростью:

  • автобусам, осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам - не более 80 км/ч;
  • грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам - не более 60 км/ч.

Изображенный автобус как раз перевозит группу детей - об этом свидетельствует соответствующий дорожный знак, поэтому ему разрешается ехать не более 80 км/ч.

В то же время, человек на мопеде может ехать не быстрее, чем 60 км/ч.

Правильный вариант ответа - 2.

Интересная задача по ПДД для водителей - видео:

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Что известно о YouTube канале "За!Правилами"?

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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