Водители ошеломлены открытием - в популярной модели авто есть секретное отделение

Многих владельцев Fiat поразило открытие скрытого места для хранения в авто.

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Владельцы популярных автомобилей обнаружили скрытое отделение / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

В какой модели авто есть секретное отделение для хранения вещей

Почему не все модели Fiat 500 имеют скрытый отсек

Как открыть скрытое отделение

Автомобили - это не только средство передвижения, но и источник неожиданных открытий. Современные машины часто скрывают в себе множество удобных функций, о которых владельцы могут даже не догадываться годами. Именно так произошло с одной из владелиц Fiat 500, которая случайно наткнулась на скрытое отделение.

Главред узнал, где расположен скрытый отсек в Fiat 500.

видео дня

Недавнее видео в TikTok произвело настоящий фурор среди владельцев автомобилей Fiat. В ролике, опубликованном пользователем @bymeghurst, был продемонстрирован малоизвестный, но чрезвычайно удобный функциональный элемент модели Fiat 500 - скрытое отделение для хранения вещей, расположенное под передним пассажирским сиденьем.

На видео девушка показывает, как легко поднять сиденье, чтобы открыть это скрытое пространство, и с восторгом рассказывает, что обнаружила его случайно.

Автор ролика отметила, что этот отсек может оказаться самым просторным и удобным хранилищем в этой модели, и теперь планирует активно его использовать для хранения необходимых мелочей.

В комментариях к видео пользователи TikTok начали массово делиться собственным опытом использования скрытых функций в своих автомобилях Fiat. Некоторые признавались, что тоже случайно наткнулись на отсек, а другие - что даже теряли в нем вещи.

Смотрите видео, где показан тайный отсек для хранения вещей в Fiat 500:

Впрочем, не все владельцы Fiat могут воспользоваться такой удобной функцией. В комментариях некоторые водители отмечали, что в их моделях подобного хранилища нет - вероятно, это зависит от комплектации или года выпуска авто.

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К обсуждению присоединился и британский клуб владельцев Fiat 500, уточнив, что некоторые модели имеют еще одно скрытое отделение - в бардачке. Оно расположено в верхней внутренней части бардачка и служит для хранения небольших предметов.

"Под приборной панелью у нас есть небольшое скрытое место для хранения вещей. Оно не очень большое, но вы, вероятно, туда поместите компакт-диск или что-то подобное", - отметили в клубе.

Видео собрало тысячи лайков и стало настоящим открытием для многих владельцев Fiat. Это еще раз подтверждает, что даже в хорошо знакомом автомобиле могут скрываться неожиданные сюрпризы.

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Кто такая Мег Херст? Meg Hurst, известная в TikTok под никнеймом @bymeghurst, является контент-креатором, которая активно развивает свой стиль в жанре так называемого "dopamine dressing" - моды, вдохновляющей позитивом, яркими цветами и эмоциями. Ее профиль привлекает внимание эстетикой "розовой девичества" в сочетании с этическим подходом к выбору одежды. В описании она называет себя "ethical dopamine pink girlie", подчеркивая как стиль, так и философию устойчивого потребления. На ее странице более 10 400 лайков и более 300 подписчиков, а количество собственных видео достигает почти двух сотен. В своем контенте она демонстрирует образы, вдохновленные гламуром, ретро-мотивами и современными трендами. Кроме контента, Meg также ведет собственный онлайн-магазин. Она предлагает вещи в собственном стиле, ориентированные на тех, кто разделяет ее эстетику и ценит уникальный модный подход.

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