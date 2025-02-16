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Для чего нужна кнопка под педалью газа в авто: знают лишь единицы

Мария Николишин
16 февраля 2025, 00:50
42
Некоторые водители не знают о назначении скрытой кнопки под педалью газа.
Для чего нужна кнопка под педалью газа в авто: знают лишь единицы
Кнопка под педалью в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uamotors.com

Вы узнаете:

  • На каких авто есть кнопка под педалью газа
  • Какую функцию она выполняет

Производители часто внедряют различные вспомогательные элементы в свои автомобили. Однако некоторые из этих нововведений могут вызвать вопросы даже у опытных водителей, поскольку встречаются только на определенных моделях.

Главред решил разобраться, какую функцию выполняет кнопка под педалью газа.

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Зачем в авто есть кнопка под педалью газа

На некоторых моделях авто можно заметить, что при нажатии на педаль газа двигатель выдает одинаковую мощность независимо от силы нажатия на акселератор, пишет UaMotors.

Отмечается, что чувствительной педалью газа оснащены далеко не все современные автомобили. Это чаще встречается в моделях премиум-класса или у производителей, которые уделяют внимание деталям. В большинстве автомобилей разницы нет: педаль может нажиматься чуть-чуть или быть вдавлена до половины - двигатель реагирует одинаково.

Но как получить максимум мощности в нужный момент? Для таких ситуаций некоторые производители устанавливают кнопку под педалью газа, известную как Kick-Start.

Как работает кнопка под педалью газа

Когда водитель нажимает педаль газа до упора, эта кнопка активируется, что позволяет мгновенно получить максимальную мощность от двигателя.

Важно помнить, что при использовании максимальной мощности двигателя значительно увеличивается расход топлива, а также возрастает нагрузка на двигатель и трансмиссию. Чтобы избежать постоянной излишней нагрузки на силовые агрегаты, производители ввели эту кнопку - она позволяет использовать максимум мощности только в критические моменты, когда требуется резкое ускорение.

Стоит заметить, что такие дополнения обычно встречаются на автомобилях со стандартной механической педалью газа.

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