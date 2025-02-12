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Как проверить двигатель при покупке авто: нужен только лист бумаги

Мария Николишин
12 февраля 2025, 18:15
19
Перед покупкой авто всегда нужно обращать внимание на состояние двигателя.
Как проверить двигатель при покупке авто: нужен только лист бумаги
Как проверить двигатель авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что двигатель авто исправен
  • Как его можно проверить самостоятельно

Покупка автомобиля с пробегом - это своего рода лотерея. Не все продавцы спешат рассказывать о наличии поломок в своих машинах. Между тем, замена или ремонт двигателя или коробки может вылиться в очень большую сумму.

Однако с помощью листа белой бумаги можно определить состояние ДВС, пишет Главред со ссылкой на AMPERCAR.

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Как определять исправность двигателя в авто

Многие советуют проверять авто перед покупкой на СТО. Но не все покупатели готовы тратиться на такую услугу. Поэтому полезно знать, как можно определить состояние мотора самостоятельно.

По словам экспертов, перед началом процедуры необходимо хорошо прогреть силовой агрегат осматриваемой машины. Это связано с тем, что в холодную выхлоп будет другим. Оптимально, если диагностика будет проводиться после небольшой поездки. Пятнадцати минут будет достаточно. За это время температура охлаждающей жидкости достигнет отметки 50-90 градусов.

После этого необходимо взять обычный лист белой бумаги и поднести к выхлопной трубе. Так его нужно держать несколько минут.

Отмечается, что если лист начнет засасывать внутрь, это говорит о наличии противодавления. Такое происходит в том случае, когда отработанные газы не могут полностью проходить через глушитель из-за ограниченной пропускной способности. В таком случае можно говорить о наличии прогоревших клапанов или проблемы с EGR.

Если двигатель находится в нормальном состоянии, то лист просто плавно будет колебаться. Никаких резких движений в разные стороны наблюдаться не должно.

В то же время, неравномерное движение бумаги может говорить о проблемах с зажиганием. В этом случае нужно проверить свечи и катушки.

Кроме того, через некоторое время после такой проверки следует внимательно посмотреть на лист. Он должен остаться практически чистым. Допускается наличие незначительных частиц сажи и влаги. Если на бумаге появились коричневые масляные следы, двигатель автомобиля может быть неисправен.

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Что известно о AMPERCAR?

AMPERCAR - это украинский электромобильный портал, посвященный рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

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