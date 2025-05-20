Счета за топливо уменьшатся: как правильно пользоваться кондиционером в авто

Эксперты говорят, что некоторые водители неправильно пользуются кондиционером.

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Как пользоваться кондиционером в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда нужно включать кондиционер в авто

Как сделать кондиционер более эффективным

Совсем скоро наступит лето, а значит - в автомобиле станет жарко. Кажется, что кондиционер может исправить ситуацию, но тут не все так просто.

Главред решил разобраться, как пользоваться кондиционером в авто, чтобы сэкономить топливо.

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Как эффективно использовать кондиционер в авто

Как пишет express.co.uk, использование системы кондиционирования воздуха в автомобиле для коротких поездок неэффективно с точки зрения топлива. Фактически, включение кондиционера во время коротких поездок может увеличить расход топлива на целых 10%.

"Это связано с тем, что кондиционеру может потребоваться некоторое время для надлежащей циркуляции, поскольку системе требуется время для охлаждения воздуха, который проходит через вентиляционные отверстия", - говорится в сообщении.

В частности, эксперты рекомендуют опускать окна, как основной метод борьбы с жарой, на низкой скорости до 64 км/ч.

В то же время, движение со скоростью более 64 км/ч с открытыми окнами может создавать значительное сопротивление, что значительно усилит работу двигателя и в конечном итоге приведет к увеличению расхода топлива.

Как правильно использовать кондиционер в авто

Проветрите автомобиль. Если вы стояли на солнце, и ваш автомобиль нагрелся, подумайте о том, чтобы немного опустить окна, прежде чем включить кондиционер.

Если вы стояли на солнце, и ваш автомобиль нагрелся, подумайте о том, чтобы немного опустить окна, прежде чем включить кондиционер. Начните движение. Кондиционер работает лучше всего, когда ваш двигатель работает.

Кондиционер работает лучше всего, когда ваш двигатель работает. Используйте кнопку рециркуляции. Нажатие кнопки рециркуляции в автомобиле, когда кондиционер включен, будет означать, что ваш автомобиль будет повторно использовать прохладный воздух, который уже есть внутри, вместо того, чтобы постоянно втягивать новый, горячий воздух извне.

Нажатие кнопки рециркуляции в автомобиле, когда кондиционер включен, будет означать, что ваш автомобиль будет повторно использовать прохладный воздух, который уже есть внутри, вместо того, чтобы постоянно втягивать новый, горячий воздух извне. Не устанавливайте кондиционер на максимум сразу. Лучше включить кондиционер на среднюю мощность и постепенно увеличивать ее.

Лучше включить кондиционер на среднюю мощность и постепенно увеличивать ее. Закройте окна. Если вы едете с включенным кондиционером, важно держать окна закрытыми. Если они открыты, весь холодный воздух выходит наружу, что делает кондиционер менее эффективным и приводит к увеличению расхода топлива.

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