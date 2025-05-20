Счета за топливо уменьшатся: как правильно пользоваться кондиционером в авто

Вы узнаете:
- Когда нужно включать кондиционер в авто
- Как сделать кондиционер более эффективным
Совсем скоро наступит лето, а значит - в автомобиле станет жарко. Кажется, что кондиционер может исправить ситуацию, но тут не все так просто.
Главред решил разобраться, как пользоваться кондиционером в авто, чтобы сэкономить топливо.
Как эффективно использовать кондиционер в авто
Как пишет express.co.uk, использование системы кондиционирования воздуха в автомобиле для коротких поездок неэффективно с точки зрения топлива. Фактически, включение кондиционера во время коротких поездок может увеличить расход топлива на целых 10%.
"Это связано с тем, что кондиционеру может потребоваться некоторое время для надлежащей циркуляции, поскольку системе требуется время для охлаждения воздуха, который проходит через вентиляционные отверстия", - говорится в сообщении.
В частности, эксперты рекомендуют опускать окна, как основной метод борьбы с жарой, на низкой скорости до 64 км/ч.
В то же время, движение со скоростью более 64 км/ч с открытыми окнами может создавать значительное сопротивление, что значительно усилит работу двигателя и в конечном итоге приведет к увеличению расхода топлива.
Как правильно использовать кондиционер в авто
- Проветрите автомобиль. Если вы стояли на солнце, и ваш автомобиль нагрелся, подумайте о том, чтобы немного опустить окна, прежде чем включить кондиционер.
- Начните движение. Кондиционер работает лучше всего, когда ваш двигатель работает.
- Используйте кнопку рециркуляции. Нажатие кнопки рециркуляции в автомобиле, когда кондиционер включен, будет означать, что ваш автомобиль будет повторно использовать прохладный воздух, который уже есть внутри, вместо того, чтобы постоянно втягивать новый, горячий воздух извне.
- Не устанавливайте кондиционер на максимум сразу. Лучше включить кондиционер на среднюю мощность и постепенно увеличивать ее.
- Закройте окна. Если вы едете с включенным кондиционером, важно держать окна закрытыми. Если они открыты, весь холодный воздух выходит наружу, что делает кондиционер менее эффективным и приводит к увеличению расхода топлива.
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