Почему на шинах в авто пишет Inside и Outside: главный секрет поразит водителей

Автомобильные шины бывают очень разнообразными.

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Что означает слово Outside на шине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на шинах в авто есть надписи

Что они означают

Часто на автомобильных шинах можно увидеть различные надписи, которые могут запутать водителей. В частности, можно столкнуться со словами Inside и Outside.

Главред решил разобраться, что означают надписи на шинах.

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Что означает Inside и Outside на шинах

Как пишет SlashGear, слова inside (внутри) и outside (снаружи), которые написаны на шинах, указывают на то, что это направленные шины.

Что такое направленные шины

Направленные шины предназначены для вращения в одном направлении и имеют специализированные V-образные рисунки протектора, что помогает улучшить сцепление с дорогой и управляемость при определенных условиях движения.

Одна пара таких шин должна устанавливаться со стороны водителя, а другая - со стороны пассажира. Поэтому во время установки нужно быть осторожным, чтобы избежать неправильного монтажа шин.

Чаще всего направленные шины используются на высокопроизводительных авто - спорткарах и гоночных автомобилях.

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