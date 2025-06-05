Почему на шинах в авто пишет Inside и Outside: главный секрет поразит водителей

Вы узнаете:
- Почему на шинах в авто есть надписи
- Что они означают
Часто на автомобильных шинах можно увидеть различные надписи, которые могут запутать водителей. В частности, можно столкнуться со словами Inside и Outside.
Главред решил разобраться, что означают надписи на шинах.
Что означает Inside и Outside на шинах
Как пишет SlashGear, слова inside (внутри) и outside (снаружи), которые написаны на шинах, указывают на то, что это направленные шины.
Что такое направленные шины
Направленные шины предназначены для вращения в одном направлении и имеют специализированные V-образные рисунки протектора, что помогает улучшить сцепление с дорогой и управляемость при определенных условиях движения.
Одна пара таких шин должна устанавливаться со стороны водителя, а другая - со стороны пассажира. Поэтому во время установки нужно быть осторожным, чтобы избежать неправильного монтажа шин.
Чаще всего направленные шины используются на высокопроизводительных авто - спорткарах и гоночных автомобилях.
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