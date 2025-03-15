Почему опытные водители кладут монету на автомобильные шины: хитрый лайфхак

Очень важно учитывать износ шин, так как это влияет на безопасность движения.

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Как проверить состояние шин / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая минимально допустимая глубина протектора шин

Как можно проверить шины

Хорошие шины - это залог безопасной и комфортной поездки. Поэтому водителям стоит знать, как их можно проверить.

В частности, обычная монета может стать простым, но эффективным инструментом проверки состояния шин, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Как проверить состояние шин

Согласно украинскому законодательству, минимально допустимая глубина протектора для легковых автомобилей составляет 1,6 мм. Ведь недостаточная глубина протектора ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

Кроме того, езда на "лысой" резине в Украине запрещена, и за это предусмотрен штраф.

Как проверить шины с помощью монеты

Проверить износ шин можно буквально за пару секунд, используя обычную монету номиналом 50 копеек. Вот что нужно сделать:

Возьмите монету и переверните ее тыльной стороной.

Вставьте ее вверх ногами между канавками протектора.

Если год выпуска монеты полностью виден - шины изношены до критического уровня, и их необходимо срочно заменить.

Этот метод особенно удобен, когда нет под рукой специального измерителя глубины протектора. Монетный тест помогает быстро определить, насколько безопасны ваши покрышки и пора ли задуматься об их замене.

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