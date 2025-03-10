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Как предотвратить угон авто: водителям назвали деталь, которую нужно вынуть

Мария Николишин
10 марта 2025, 23:57
54
Водителям рассказали, как обезопасить свой автомобиль от угона.
Как предотвратить угон авто: водителям назвали деталь, которую нужно вынуть
Как защитить автомобиль от угона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какую деталь нужно вынуть из авто перед отъездом
  • Как уберечь авто от угона

Если вам необходимо оставить автомобиль без присмотра на длительное время, существует простой, но эффективный способ обезопасить его от угона.

Для этого, американский автомеханик с 57-летним стажем Скотт Килмер у себя на YouTube советует удалить из авто одну небольшую, но важную деталь - реле впрыска топлива, пишет Главред.

Реле впрыска топлива - это электронный переключатель, который контролирует подачу топлива в двигатель. Без него топливный насос не сможет работать, а значит, автомобиль просто не заведется. Этот метод особенно актуален для тех, кто уезжает в отпуск или оставляет авто на парковке на длительное время.

Где находится реле впрыска топлива

Обычно оно расположено в блоке предохранителей под капотом, чаще всего в передней части автомобиля. В инструкции по эксплуатации авто можно найти точное местоположение этого реле и рекомендации по его безопасному удалению.

Также рекомендуется использовать дополнительные способы защиты от угона:

  • механические блокираторы;
  • скрытые выключатели;
  • сигнализация;
  • безопасное место парковки.

Как защитить автомобиль от угона - видео:

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Кто такой Скотт Килмер?

Скотт Майкл Килмер (родился 2 октября 1953 года) - американский ютубер, автор и автомеханик. Его одноименный канал на YouTube, Scotty Kimmer, насчитывает более 6 миллионов подписчиков, а количество просмотров его видеороликов превышает 2 миллиарда.

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