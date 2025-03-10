Как предотвратить угон авто: водителям назвали деталь, которую нужно вынуть

Вы узнаете:
- Какую деталь нужно вынуть из авто перед отъездом
- Как уберечь авто от угона
Если вам необходимо оставить автомобиль без присмотра на длительное время, существует простой, но эффективный способ обезопасить его от угона.
Для этого, американский автомеханик с 57-летним стажем Скотт Килмер у себя на YouTube советует удалить из авто одну небольшую, но важную деталь - реле впрыска топлива, пишет Главред.
Реле впрыска топлива - это электронный переключатель, который контролирует подачу топлива в двигатель. Без него топливный насос не сможет работать, а значит, автомобиль просто не заведется. Этот метод особенно актуален для тех, кто уезжает в отпуск или оставляет авто на парковке на длительное время.
Где находится реле впрыска топлива
Обычно оно расположено в блоке предохранителей под капотом, чаще всего в передней части автомобиля. В инструкции по эксплуатации авто можно найти точное местоположение этого реле и рекомендации по его безопасному удалению.
Также рекомендуется использовать дополнительные способы защиты от угона:
- механические блокираторы;
- скрытые выключатели;
- сигнализация;
- безопасное место парковки.
Как защитить автомобиль от угона - видео:
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Кто такой Скотт Килмер?
Скотт Майкл Килмер (родился 2 октября 1953 года) - американский ютубер, автор и автомеханик. Его одноименный канал на YouTube, Scotty Kimmer, насчитывает более 6 миллионов подписчиков, а количество просмотров его видеороликов превышает 2 миллиарда.
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