Как предотвратить угон авто: водителям назвали деталь, которую нужно вынуть

Водителям рассказали, как обезопасить свой автомобиль от угона.

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Как защитить автомобиль от угона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую деталь нужно вынуть из авто перед отъездом

Как уберечь авто от угона

Если вам необходимо оставить автомобиль без присмотра на длительное время, существует простой, но эффективный способ обезопасить его от угона.

Для этого, американский автомеханик с 57-летним стажем Скотт Килмер у себя на YouTube советует удалить из авто одну небольшую, но важную деталь - реле впрыска топлива, пишет Главред.

Реле впрыска топлива - это электронный переключатель, который контролирует подачу топлива в двигатель. Без него топливный насос не сможет работать, а значит, автомобиль просто не заведется. Этот метод особенно актуален для тех, кто уезжает в отпуск или оставляет авто на парковке на длительное время.

Где находится реле впрыска топлива

Обычно оно расположено в блоке предохранителей под капотом, чаще всего в передней части автомобиля. В инструкции по эксплуатации авто можно найти точное местоположение этого реле и рекомендации по его безопасному удалению.

Также рекомендуется использовать дополнительные способы защиты от угона:

механические блокираторы;

скрытые выключатели;

сигнализация;

безопасное место парковки.

Как защитить автомобиль от угона - видео:

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Кто такой Скотт Килмер? Скотт Майкл Килмер (родился 2 октября 1953 года) - американский ютубер, автор и автомеханик. Его одноименный канал на YouTube, Scotty Kimmer, насчитывает более 6 миллионов подписчиков, а количество просмотров его видеороликов превышает 2 миллиарда.

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