Когда менять зимние шины на летние: водителям назвали главное правило

Вы узнаете:
- Что произойдет, если не заменить шины на авто
- Когда нужно их менять
Если автомобиль не оснащен всесезонными шинами, водителям следует внимательно наблюдать за столбиками термометра и погодой за окном, чтобы в нужный момент сменить шины на летние.
Главред решил разобраться, когда нужно менять зимние шины на летние.
Когда нужно менять шины согласно ПДД
В ПДД в пункте 31.4.5 указано, что остаточная глубина протектора шин должна быть не менее:
- 1,6 мм для легковых автомобилей;
- 2,0 мм для грузовиков;
- 2,0 мм для автобусов.
В то же время, в приложении 7 к ПДД рекомендуется использовать зимние шины с 1 ноября до 31 марта. Это означает, что с 1 апреля можно официально менять зимние шины на летние.
Можно ли летом ездить на зимней резине
Использование зимних шин в теплое время года опасно для безопасности движения, а также нерационально с точки зрения затрат. Вот несколько причин, почему ездить на зимней резине летом не стоит:
- увеличенный тормозной путь;
- ухудшение управляемости и курсовой устойчивости;
- преждевременный износ протектора;
- рост потребления топлива или заряда батареи.
При какой температуре воздуха нужно менять шины на авто
Зимняя резина рассчитана на температуру воздуха не выше 7 °C. Это означает, что когда среднесуточная температура в течение одной недели достигает отметки +5 °C, то пришло время сменить зимние шины на летние.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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