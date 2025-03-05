Когда менять зимние шины на летние: водителям назвали главное правило

Своевременная замена шин является важной частью ухода за автомобилем.

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Когда менять шины на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что произойдет, если не заменить шины на авто

Когда нужно их менять

Если автомобиль не оснащен всесезонными шинами, водителям следует внимательно наблюдать за столбиками термометра и погодой за окном, чтобы в нужный момент сменить шины на летние.

Главред решил разобраться, когда нужно менять зимние шины на летние.

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Когда нужно менять шины согласно ПДД

В ПДД в пункте 31.4.5 указано, что остаточная глубина протектора шин должна быть не менее:

1,6 мм для легковых автомобилей;

2,0 мм для грузовиков;

2,0 мм для автобусов.

В то же время, в приложении 7 к ПДД рекомендуется использовать зимние шины с 1 ноября до 31 марта. Это означает, что с 1 апреля можно официально менять зимние шины на летние.

Можно ли летом ездить на зимней резине

Использование зимних шин в теплое время года опасно для безопасности движения, а также нерационально с точки зрения затрат. Вот несколько причин, почему ездить на зимней резине летом не стоит:

увеличенный тормозной путь;

ухудшение управляемости и курсовой устойчивости;

преждевременный износ протектора;

рост потребления топлива или заряда батареи.

При какой температуре воздуха нужно менять шины на авто

Зимняя резина рассчитана на температуру воздуха не выше 7 °C. Это означает, что когда среднесуточная температура в течение одной недели достигает отметки +5 °C, то пришло время сменить зимние шины на летние.

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