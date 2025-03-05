Пять ошибок, которые 'убивают' авто: важное предупреждение для водителей

Есть несколько главных правил, которых нужно придерживаться водителям, чтобы сохранить авто.
Вы узнаете:
- Какие действия могут навредить автомобилю
- Что не стоит делать на светофоре
На срок службы автомобиля влияет не только его надежность и условия эксплуатации, но и поведение водителя.
В частности, есть пять распространенных ошибок, которые "убивают" транспортное средство, пишет Главред со ссылкой на Твоя машина.
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Что не стоит делать во время езды на авто
- Длительный прогрев. Современные автомобили не нужно долго прогревать. В холодное время года это может привести к повышенному износу двигателя и разряду аккумулятора.
- Резкий старт на светофоре. В общем агрессивная манера вождения не желательна, если вы хотите продлить срок службы своей машины. Резкие ускорения и торможения могут повредить двигатель, сцепление и коробку передач.
- Чрезмерное выкручивание руля. В первую очередь это касается автомобилей с гидроусилителем руля. Слишком высокая нагрузка на механизм может привести к преждевременному износу.
- Малое количество топлива. Нехватка топлива в баке может привести к перегреву топливного насоса.
- Удержание сцепления в разомкнутом состоянии. Если вы держите педаль сцепления более трех секунд, то вредите автомобилю и можете сжечь само сцепление.
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Что известно об издании Твоя машина?
Украинский автомобильный ресурс Твоя машина - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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