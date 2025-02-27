Как подготовить автомобиль к весне: водителям назвали 5 главных правил

Вы узнаете:
- Как подготовить авто к теплому времени года
- Что нужно проверить
Весна - это время для того, чтобы привести автомобиль в порядок после зимы и подготовить его к новым путешествиям.
Перепады температуры, влага, дорожные реагенты и длительные простои могут ухудшить состояние авто, поэтому весенний техосмотр игнорировать не стоит, пишет Главред со ссылкой на UaMotors.
Что нужно проверить в авто после окончания зимы
Чтобы избежать неприятных неисправностей, водителям рекомендуют проверить в автомобиле следующие вещи:
- Аккумулятор. Даже если зимой аккумулятор работал без проблем, со временем он может потерять часть емкости. Напряжение в исправном аккумуляторе должно быть не ниже 12,6 В. Если показатель ниже, необходимо подзарядить батарею.
- Подвеска и тормоза. Зимние дорожные реагенты и песок могут негативно повлиять на тормозные диски и колодки. Следует обратить внимание на работу тормозов: если появляются посторонние звуки, вибрации или увеличивается тормозной путь, это может быть сигналом о необходимости в замене деталей. Также важно проверить уровень тормозной жидкости.
- Шины. Перед тем как поменять зимнюю резину на летнюю, проверьте давление в шинах - оно могло снизиться. Также осмотрите покрышки на наличие повреждений, поскольку после зимы могут появиться трещины.
- Электрика. С весенней влагой в разъемах могут появиться перебои в работе электросистем. Проверьте работу светотехники, стеклоподъемников, кондиционера и других электрических компонентов.
- Очистка кузова и антикоррозийная обработка. Остатки дорожной соли и реагентов могут вызвать коррозию кузова. Обязательно мойте днище и наносите антикоррозийную защиту на свое авто.
Весенний осмотр авто позволят продлить срок его службы и избежать неожиданных поломок.
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