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Как правильно выбрать авто с пробегом: советы для водителей

Мария Николишин
26 февраля 2025, 18:38
71
Водителям рассказали о главных правилах выбора подержанного авто.
Как правильно выбрать авто с пробегом: советы для водителей
Как выбрать автомобиль / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как проверить авто перед покупкой
  • На что нужно обратить внимание

Покупка нового авто - это всегда не легкая задача. В частности, многие водители выбирают подержанные автомобили, но здесь нужно уметь проверить транспортное средство, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Главред решил разобраться, как правильно выбирать новое авто.

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Как выбирать подержанное авто

Перед тем, как поехать осматривать подержанный автомобиль, важно проверить его по VIN-коду, чтобы узнать, сколько было владельцев, был ли он в ДТП и какие изменения были внесены в конструкцию, советует эксперт UaMotors.

Также стоит обратить внимание на маркировочные таблички, которые находятся под лобовым стеклом и на передних стойках дверей. Важно проверить их состояние и сверить указанный VIN с данными, которые предлагает продавец.

Необходимо точно знать, где расположен основной VIN-код автомобиля. Обычно он находится под передним правым сиденьем. Это место также требует тщательной проверки, поскольку недобросовестные продавцы могут устанавливать чужие VIN-коды. Здесь надо быть особенно внимательным.

Кроме того, по словам эксперта, при осмотре автомобиля на вытяжке чаще всего становится очевидно, проводились ли какие-то манипуляции с кузовом. Если вы заметите сварной шов в области левого переднего сиденья, лучше немедленно отказаться от такой покупки, поскольку велика вероятность, что эта часть была заменена вместе с VIN-кодом.

Относительно общего состояния авто, то нужно обратить внимание на:

  • педали;
  • ремни безопасности;
  • фары.

В то же время, наличие новой оплетки на руле или накладок на педалях должно вызвать подозрения. Чехлы на сиденьях могут означать, что владелец прячет какие-то недостатки.

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