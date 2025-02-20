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Могут ли штрафовать водителей за электронные права в Дії: окончательный ответ

Мария Николишин
20 февраля 2025, 13:52
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Все водители должны знать о своих правах на дороге.
Могут ли штрафовать водителей за электронные права в Дії: окончательный ответ
Действительно ли водительское удостоверение в Дії / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Можно ли использовать права в Дії вместо обычных
  • Как их получить

В Украине активно развивается цифровой документооборот, и водители могут использовать электронные версии водительских удостоверений через приложение Дія.

Однако, некоторые водители сталкиваются с ситуацией, когда полицейские требуют физические документы, а в случае их отсутствия накладывают штрафы, пишет Главред со ссылкой на Автотема.

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Действительно ли водительское удостоверение в Дії

Согласно ПДД, водитель обязан иметь при себе действительное водительское удостоверение и по требованию полицейского его предъявить. Если этого не сделано, предусмотрен штраф в 425 гривен.

Тем не менее, постановление Кабинета Министров четко определяет, что цифровые версии документов в Дії имеют такую же юридическую силу, как и пластиковые оригиналы.

В связи с этим, водители имеют право использовать электронные версии документов, и полицейский не имеет права штрафовать за их отсутствие.

Как добавить водительское удостоверение в приложение Дія

После авторизации в приложении водительское удостоверение автоматически отобразится в Дії при наличии всех данных в реестре МВД.

Если система автоматически не нашла данные о документе в реестре МВД, то они не подтянутся в приложение. Чтобы решить этот вопрос нужно обратиться в ближайший Сервисный центр МВД, чтобы пройти верификацию данных.

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