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Почему не стоит наносить воду на кузов авто перед пеной: водители будут удивлены

Мария Николишин
15 февраля 2025, 20:22
152
Оказывается, что даже обычная мойка авто может повредить его покрытие, если делать это неправильно.
Почему не стоит наносить воду на кузов авто перед пеной: водители будут удивлены
Как мыть автомобиль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Нужно ли наносить воду на авто перед пеной
  • Какую ошибку допускают водители во время мытья авто

Большинство водителей убеждены, что они знают, как правильно мыть автомобиль. В частности, многие перед нанесением пены обязательно ополаскивают его водой.

Но, оказывается, так не нужно делать. Такой порядок действий считается неправильным, пишет Главред со ссылкой на UaMotors.

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Как правильно мыть автомобиль

Чтобы нанести наименьший вред лакокрасочному покрытию автомобиля, нужно уметь правильно его мыть.

Так, ополаскивание кузова авто водой перед нанесением пены имеет смысл лишь в том случае, если на нем слишком много грязи после поездки по бездорожью. В остальных случаях сильная струя воды, направленная на загрязнения, может превратить их в абразив, который нанесет вред лакокрасочному покрытию.

Правильнее всего сначала нанести активную пену. При этом нужно делать это по направлению снизу вверх. Таким образом, автомобиль будет лучше очищаться, а максимальная его поверхность будет покрыта активным составом.

Несмотря на то, что пена воздействует в течение 30 секунд, рекомендуется оставлять её на срок до 2 минут. При смывании необходимо направлять струю воды сверху вниз, при этом следует избегать резких движений, чтобы пена не перемещалась с одной стороны кузова к другой.

Таким образом, можно достичь наиболее качественной очистки автомобиля с наименьшими затратами времени и сил.

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