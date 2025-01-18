Не знают даже опытные водители: три секретные функции в авто

Количество опций в современных автомобилях постоянно увеличивается.
Вы узнаете:
- Какие неочевидные функции есть в авто
- Для чего они нужны
Сегодня в автомобилях есть много разнообразных технологий, которые призваны упростить жизнь водителю. Однако, многие из них могут годами оставаться скрытыми или непонятными для пользователей.
Главред решил разобраться, какие скрытые функции есть в автомобиле.
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Секретные функции в автомобиле
Как пишет издание "Твоя машина", в автомобиле можно встретить три скрытые функции, о которых водители не догадываются.
- Корректировка крепления ремня безопасности. На многих автомобилях установлена функция автоматической корректировки крепления ремня безопасности. Она позволяет оптимально настраивать натяжение ремня в зависимости от силы удара. Это позволяет максимально защитить себя в случае аварии.
- Электрохромное зеркало. Частая проблема, когда ночью водителя слепит в зеркало заднего вида свет едущих сзади автомобилей. Это крайне опасно, поскольку ослепление может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Для этого на многих современных авто устанавливают зеркала с опцией электрохрома или антиблика.
- Система контроля давления в шинах. Давление в шинах нужно замерять регулярно, но многие водители забывают или ленятся это делать. Чтобы не упускать из виду этот важный показатель и существует функция контроля давления (TPMS), которая постоянно отслеживает его и сообщает водителю о любых отклонениях.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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