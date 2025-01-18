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Не знают даже опытные водители: три секретные функции в авто

Мария Николишин
18 января 2025, 03:00
120
Количество опций в современных автомобилях постоянно увеличивается.
Не знают даже опытные водители: три секретные функции в авто
Секретные функции в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие неочевидные функции есть в авто
  • Для чего они нужны

Сегодня в автомобилях есть много разнообразных технологий, которые призваны упростить жизнь водителю. Однако, многие из них могут годами оставаться скрытыми или непонятными для пользователей.

Главред решил разобраться, какие скрытые функции есть в автомобиле.

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Секретные функции в автомобиле

Как пишет издание "Твоя машина", в автомобиле можно встретить три скрытые функции, о которых водители не догадываются.

  • Корректировка крепления ремня безопасности. На многих автомобилях установлена функция автоматической корректировки крепления ремня безопасности. Она позволяет оптимально настраивать натяжение ремня в зависимости от силы удара. Это позволяет максимально защитить себя в случае аварии.
  • Электрохромное зеркало. Частая проблема, когда ночью водителя слепит в зеркало заднего вида свет едущих сзади автомобилей. Это крайне опасно, поскольку ослепление может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Для этого на многих современных авто устанавливают зеркала с опцией электрохрома или антиблика.
  • Система контроля давления в шинах. Давление в шинах нужно замерять регулярно, но многие водители забывают или ленятся это делать. Чтобы не упускать из виду этот важный показатель и существует функция контроля давления (TPMS), которая постоянно отслеживает его и сообщает водителю о любых отклонениях.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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