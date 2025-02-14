Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Все водители должны знать ПДД, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге.

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Дорожные знаки в Украине / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Вы узнаете:

О чем предупреждает знак крестик в треугольнике

Где его устанавливают

В Украине есть множество дорожных знаков. Некоторые из них можно встретить на дороге каждый день, а другие - достаточно редко. Поэтому неудивительно, что водители могут забывать значение "редких знаков".

Главред решил разобраться, что означает дорожный знак крестик в красном треугольнике.

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Согласно ПДД, такого определения как "крестик в треугольнике" нет. Это народное название дорожного знака с кодом 1.21 "Перекресток равнозначных дорог".

Этот знак является предупредительным. Он сигнализирует о приближении водителя к перекрестку с равнозначными дорогами.

Как водитель должен вести себя в этом случае? Если он едет по главной дороге, то на соответствующем перекрестке он уже не будет главным и должен уступить авто, которые едут с правой стороны.

В населенных пунктах этот дорожный знак устанавливают за 50-100 метров до перекрестка, а вне - за 150-300 метров.

Кроме того, стоит заметить, что не на всех равнозначных перекрестках устанавливают этот знак. Например, его может и не быть во дворах, но водитель должен оценить обстановку и "прочитать" перекресток. Далее двигаться в соответствии с ПДД.

Также его часто не устанавливают в сельских местностях, где движение является не таким интенсивным.

Дорожный знак 1.21 / фото: vodiy.ua

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