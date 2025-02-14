Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Вы узнаете:
- О чем предупреждает знак крестик в треугольнике
- Где его устанавливают
В Украине есть множество дорожных знаков. Некоторые из них можно встретить на дороге каждый день, а другие - достаточно редко. Поэтому неудивительно, что водители могут забывать значение "редких знаков".
Главред решил разобраться, что означает дорожный знак крестик в красном треугольнике.
Согласно ПДД, такого определения как "крестик в треугольнике" нет. Это народное название дорожного знака с кодом 1.21 "Перекресток равнозначных дорог".
Этот знак является предупредительным. Он сигнализирует о приближении водителя к перекрестку с равнозначными дорогами.
Как водитель должен вести себя в этом случае? Если он едет по главной дороге, то на соответствующем перекрестке он уже не будет главным и должен уступить авто, которые едут с правой стороны.
В населенных пунктах этот дорожный знак устанавливают за 50-100 метров до перекрестка, а вне - за 150-300 метров.
Кроме того, стоит заметить, что не на всех равнозначных перекрестках устанавливают этот знак. Например, его может и не быть во дворах, но водитель должен оценить обстановку и "прочитать" перекресток. Далее двигаться в соответствии с ПДД.
Также его часто не устанавливают в сельских местностях, где движение является не таким интенсивным.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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