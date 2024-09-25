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Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне

Мария Николишин
25 сентября 2024, 14:28
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Данный дорожный знак часто можно увидеть в странах Европы.
Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне
Знак в виде белого ромба на синем фоне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mashyna.com.ua

В Европе начали использовать новый автомобильный знак в виде белого ромба на синем фоне. Водителей уже начали штрафовать за невыполнение его требований, пишет издание "Твоя машина".

Что означает знак в виде белого ромба на синем фоне

Этот дорожный знак обычно обозначает левую полосу движения, которая разрешена для совместного использования автомобилей. Здесь могут передвигаться общественный транспорт, такси и транспорт, в салоне которого не менее двух человек. Если вы заедете на эту полосу, и ваш автомобиль не будет соответствовать указанным требованиям, то во Франции вас оштрафуют за это на 135 евро или 5700 гривен.

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Где устанавливают дорожный знак белого ромба на синем фоне

Иногда такие знаки устанавливаются на электронном табле и активируются в определенные промежутки времени. Особенно это важно в часы пик с 7:00 до 9:30 утра.

Сообщается, что целью нововведения является разгрузка полос движения и мотивация граждан переходить на общественный транспорт. Не случайно двигаться по полосам совместного использования запрещено автомобилям с одним водителем в салоне.

Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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