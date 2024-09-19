Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет 'тайного шифра' для водителей

Для увеличения внимания водителей и соблюдения ими требований скоростного режима по заказу муниципалитета Амстердама была разработана экспериментальная разметка, визуально уменьшающая полосу движения и дублирующая дорожные знаки соответствующего предостережения. Об этом пишет auto.24tv.
Водители не только сбрасывают скорость движения по улице, но и внимательнее ездят, поскольку визуально суженная полоса побуждает к слишком осторожной езде.
На самом деле ширина проезжей части на дороге осталась той же, но нанесенная разметка с широкой схемой графики как будто сузила её в обоих направлениях.
Как выглядит разметка с узором
На переднем плане пунктиры, а дальше - сплошная разметка в виде орнамента с цифрами 30. Водитель автомобиля со своего места хорошо видит цифру 30. Она орнаментом просматривается в линиях. В то же время с других ракурсов цифры не видно - просто узор.
Что такое дорожная разметка?
Дорожная разметка - маркировка на покрытии автодорог. Она предназначена для передачи определенной информации всем участникам дорожного движения. Возникла в начале XX века с появлением асфальтированных и бетонированных дорог. Разметка делится на группы и виды. Установлено две группы разметки: горизонтальная и вертикальная, пишет Википедия.
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