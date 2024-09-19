Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет 'тайного шифра' для водителей

"Настоящее значение" разметки могут видеть только водители.

https://glavred.info/life/chto-oznachaet-dorozhnaya-razmetka-s-ornamentom-sekret-taynogo-shifra-dlya-voditeley-10598579.html Ссылка скопирована

Дорожная разметка с орнаментом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, amsterdam.nl

Для увеличения внимания водителей и соблюдения ими требований скоростного режима по заказу муниципалитета Амстердама была разработана экспериментальная разметка, визуально уменьшающая полосу движения и дублирующая дорожные знаки соответствующего предостережения. Об этом пишет auto.24tv.

Водители не только сбрасывают скорость движения по улице, но и внимательнее ездят, поскольку визуально суженная полоса побуждает к слишком осторожной езде.

На самом деле ширина проезжей части на дороге осталась той же, но нанесенная разметка с широкой схемой графики как будто сузила её в обоих направлениях.

видео дня

Как выглядит разметка с узором

На переднем плане пунктиры, а дальше - сплошная разметка в виде орнамента с цифрами 30. Водитель автомобиля со своего места хорошо видит цифру 30. Она орнаментом просматривается в линиях. В то же время с других ракурсов цифры не видно - просто узор.

Разметка с узором / фото: amsterdam.nl

Что такое дорожная разметка? Дорожная разметка - маркировка на покрытии автодорог. Она предназначена для передачи определенной информации всем участникам дорожного движения. Возникла в начале XX века с появлением асфальтированных и бетонированных дорог. Разметка делится на группы и виды. Установлено две группы разметки: горизонтальная и вертикальная, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред