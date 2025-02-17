Как избежать запотевания окон в авто: водителям рассказали о гениальном лайфхаке

Обычная соль может значительно снизить уровень конденсата в автомобиле.

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Запотевшие окна в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в авто потеют окна

Как решить эту проблему

В холодную погоду на стеклах в автомобиле может образовываться конденсат. Тонкий слой пара образуется, когда теплый воздух из салона автомобиля встречается с холодной температурой поверхности стекла. Это приводит к тому, что влага в воздухе охлаждается, а на стекле образуется туман, который мешает водителям видеть, куда они едут.

Главред решил разобраться, как избежать конденсата в авто.

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Средства для борьбы с запотевшими стеклами в авто

Обычно конденсат в авто можно удалить быстрым нажатием переключателя запотевания или включением обогрева. Однако Джон Уилмот, который занимается лизингом автомобилей, подчеркнул, что простой лайфхак может полностью предотвратить эту проблему, пишет express.co.uk.

"Конденсат в автомобилях может разочаровывать, потому что вам приходится тратить время на протирание окон, включение кондиционера или открытие окна, прежде чем вы сможете отправиться в путь. Вождение с запотевшими окнами также создает угрозу безопасности, а начало путешествия без удаления конденсата может привести к нарушению правил дорожного движения", - пояснил он.

Эксперт посоветовал поставить небольшой сосуд с солью в автомобиле на ночь. По его словам, это разумный способ решить проблему запотевания окон, поскольку соль поглощает избыточную влагу в воздухе.

"Это отличный трюк, когда температура падает, и он может сэкономить ваше время утром", - подчеркнул эксперт.

Как сделать, чтобы не запотевали стекла в авто / Инфографика: Главред

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