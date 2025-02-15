'Светит' большой штраф: где водителям запрещено громко закрывать двери авто

В разных странах существуют свои, странные правила для водителей.

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Штраф за хлопанье дверью / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

За хлопанье дверью можно получить штраф

Такое правило действует в Швейцарии

Нередко в старых автомобилях изнашиваются механизмы запирания, из-за чего водителям приходится с силой закрывать двери или багажник, издавая при этом громкий звук.

Однако, оказывается, что в некоторых странах за это могут выписать крупный штраф, пишет Главред со ссылкой на Твоя машина.

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Отмечается, что в Швейцарии хлопанье дверью - большая редкость. Все из-за действующего в стране запрета.

В частности, водителям запрещено громко закрывать двери или багажник авто в период с 22:00 до 7:00. В противном случае владельца автомобиля оштрафуют на 80 евро или 3500 гривен за "шумовое загрязнение".

Местные власти считают, что в ночное время швейцарцы заслуживают полного покоя и отдыха, любые громкие звуки просто недопустимы.

Обычно такие штрафы выписывают в Швейцарии туристам, поскольку тамошние водители давно привыкли к требованиям и стараются не шуметь даже днем.

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