'Светит' большой штраф: где водителям запрещено громко закрывать двери авто

Кратко:
- За хлопанье дверью можно получить штраф
- Такое правило действует в Швейцарии
Нередко в старых автомобилях изнашиваются механизмы запирания, из-за чего водителям приходится с силой закрывать двери или багажник, издавая при этом громкий звук.
Однако, оказывается, что в некоторых странах за это могут выписать крупный штраф, пишет Главред со ссылкой на Твоя машина.
Отмечается, что в Швейцарии хлопанье дверью - большая редкость. Все из-за действующего в стране запрета.
В частности, водителям запрещено громко закрывать двери или багажник авто в период с 22:00 до 7:00. В противном случае владельца автомобиля оштрафуют на 80 евро или 3500 гривен за "шумовое загрязнение".
Местные власти считают, что в ночное время швейцарцы заслуживают полного покоя и отдыха, любые громкие звуки просто недопустимы.
Обычно такие штрафы выписывают в Швейцарии туристам, поскольку тамошние водители давно привыкли к требованиям и стараются не шуметь даже днем.
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Что известно об издании Твоя машина?
Украинский автомобильный ресурс Твоя машина - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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