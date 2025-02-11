С валентинками, но без цветов: как праздновали День святого Валентина в СССР

Молодежь находила способы отметить 14 февраля.

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Каким был День влюбленных в СССР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, кадр из фильма "Вам и не снилось..."

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Как День святого Валентина появился в СССР

Когда День влюбленных стал массовым

День влюбленных существует уже много десятилетий, однако в советские времена этот праздник не имел такой популярности, как сейчас. Официально в календаре СССР его не существовало, однако молодежь все же находила способ отметить этот романтический день, рассказывает Главред со ссылкой на экспертов Телеграф.

Первые упоминания о празднике начали появляться в конце 80-х - начале 90-х годов. Это произошло благодаря зарубежным фильмам, книгам и журналам, которые постепенно проникали в страну. Во многих кинокартинах День святого Валентина уже был популярным, и советская молодежь тоже захотела его праздновать.

видео дня

Поскольку валентинки не продавали в таком количестве, как сейчас, многие люди создавали их собственноручно. Молодежь дарила друг другу небольшие открытки, конфеты, маленькие игрушки, а вот цветы зимой были роскошью, поэтому их получали единицы.

"Обычно на День Валентина в СССР дарили небольшие открытки, маленькие игрушки и конфеты. Цветы в те времена зимой были роскошью, поэтому их получали единицы. Уже с начала 90-х, когда распад Союза приближался, общество начало более рьяно праздновать День влюбленных, хотя пик этого наступил ближе к 2000 году", - пишет издание.

Старшее поколение относилось к этому дню скептически, считая его "западной выдумкой". Однако молодежь все равно находила способы отметить 14 февраля.

"Сохранилось небольшое количество первых валентинок, которые сначала почти не отличались от обычных открыток, разве что наличием сердечек", - подытожило издание.

Кстати, также ранее рассказывалось, какие знаки зодиака имеют все шансы разойтись прямо перед Днем святого Валентина.

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Что известно об издании "Телеграф"? "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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