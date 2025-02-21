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Игнорировать нельзя: водителям рассказали о важных красных знаках на панели авто

Мария Николишин
21 февраля 2025, 03:30
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Водителям объяснили, что они не должны садиться за руль, если на панели приборов появляется один предупредительный сигнал.
Игнорировать нельзя: водителям рассказали о важных красных знаках на панели авто
Сигнальные огни на панели авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означают красные лампочки на панели авто
  • Какие из них нельзя игнорировать

Предупреждающие световые сигналы на панели авто нужно воспринимать серьезно, поскольку они являются способом сообщить водителям о том, что что-то не так.

Некоторые сигналы могут быть менее серьезными, и участники дорожного движения могут продолжать свое путешествие и по возможности проверить их. Однако, любые красные предупредительные огни обычно указывают на наличие серьезной, потенциально опасной проблемы с транспортным средством, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Если на панели автомобиля появляются красные сигналы, водители должны остановить авто, когда это будет безопасно, и отдать его на проверку профессиональному механику.

Среди самых распространенных красных предупредительных сигналов, появляющихся на автомобилях зимой, является красный логотип аккумулятора.

Обычно это означает, что генератор не заряжает батарею должным образом, и, вероятно, требуется новая деталь.

Красный круг и две скобки с восклицательным знаком посередине - это сигнальная лампочка тормозной системы, одна из самых серьезных. Поскольку тормоза являются одной из важнейших систем безопасности, участники дорожного движения не должны садиться за руль, если включена эта сигнальная лампа.

"Если загорается эта лампочка, это означает, что в вашей тормозной системе есть проблема, это может быть связано с низким уровнем тормозной жидкости (если лампочка остается красной после отпускания стояночного тормоза) или даже с изношенными тормозными колодками (если ваши тормозные колодки скрипят или пульсируют)", - говорится в сообщении.

В то же время, если сигнальная лампа ABS также светится, это означает, что тормозная система вышла из строя и ваши тормоза могут не работать должным образом.

Другие красные пиктограммы, которые могут появиться на любом этапе поездки, включают предупредительную лампочку подушки безопасности, предупредительную лампочку усилителя руля и лампочку прогрева двигателя. Они появляются, когда двигатель перегревается, и могут просто указывать на то, что уровень охлаждающей жидкости нужно долить.

Кроме того, красная сигнальная лампочка масла также является поводом для беспокойства, поскольку она указывает на то, что давление масла слишком высокое или слишком низкое. Это может привести к дорогостоящему ремонту, если водители не решат проблему как можно скорее.

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