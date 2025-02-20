Как проехать на авто миллион километров: водителям рассказали о 3 секретах

Вы узнаете:
- Как продлить срок службы авто
- Что влияет на работу авто
На сегодняшний день автомобили, которые могут проехать сотни тысяч километров и служить десятки лет, встречаются довольно редко. Однако, это не значит, что современные автомобили недолговечны.
Главред решил разобраться, как продлить выносливость двигателя в авто.
Что влияет на работу двигателя в авто
Эксперты Твоя машина отмечают, что выносливость авто зависит от условий его эксплуатации. Многие водители сегодня просто не хотят ездить на одном и том же авто всю жизнь и часто небрежно относятся к своим транспортным средствам.
Но есть ряд факторов, которые способны сделать ваше авто "неубиваемым":
- Регулярное техническое обслуживание. Важнейшее значение для долговечности любого авто имеет регулярность и качество проведения технического обслуживания. Не забывайте менять по регламенту масло, фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости, а также другие материалы.
- Качество топлива. Очень важно "кормить" свое авто качественным горючим. Ведь использование низкокачественного горючего с примесями и загрязнениями негативно сказывается на двигателе и топливной системе.
- Аккуратное вождение. Если хотите, чтобы ваше авто служило вам вечно, откажитесь от агрессивной манеры вождения. Не тормозите и не ускоряйтесь слишком резко и часто. Научитесь ездить плавно и контролировать скорость движения, в том числе на поворотах.
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Что известно об издании Твоя машина?
Украинский автомобильный ресурс Твоя машина - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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