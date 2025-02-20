Как проехать на авто миллион километров: водителям рассказали о 3 секретах

Выносливость автомобиля зависит от условий его эксплуатации.

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Как увеличить пробег авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как продлить срок службы авто

Что влияет на работу авто

На сегодняшний день автомобили, которые могут проехать сотни тысяч километров и служить десятки лет, встречаются довольно редко. Однако, это не значит, что современные автомобили недолговечны.

Главред решил разобраться, как продлить выносливость двигателя в авто.

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Что влияет на работу двигателя в авто

Эксперты Твоя машина отмечают, что выносливость авто зависит от условий его эксплуатации. Многие водители сегодня просто не хотят ездить на одном и том же авто всю жизнь и часто небрежно относятся к своим транспортным средствам.

Но есть ряд факторов, которые способны сделать ваше авто "неубиваемым":

Регулярное техническое обслуживание. Важнейшее значение для долговечности любого авто имеет регулярность и качество проведения технического обслуживания. Не забывайте менять по регламенту масло, фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости, а также другие материалы.

Важнейшее значение для долговечности любого авто имеет регулярность и качество проведения технического обслуживания. Не забывайте менять по регламенту масло, фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости, а также другие материалы. Качество топлива. Очень важно "кормить" свое авто качественным горючим. Ведь использование низкокачественного горючего с примесями и загрязнениями негативно сказывается на двигателе и топливной системе.

Аккуратное вождение. Если хотите, чтобы ваше авто служило вам вечно, откажитесь от агрессивной манеры вождения. Не тормозите и не ускоряйтесь слишком резко и часто. Научитесь ездить плавно и контролировать скорость движения, в том числе на поворотах.

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