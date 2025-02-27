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Большинство игнорирует: водителям сказали о "секретной" кнопке на ключах от авто

Мария Николишин
27 февраля 2025, 04:30
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Водители могут найти свое авто на парковке, нажав малоизвестную кнопку.
Большинство игнорирует: водителям сказали о 'секретной' кнопке на ключах от авто
Кнопки на ключах от авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какую функцию выполняет кнопка на ключах от авто
  • В чем её преимущества

На ключах от авто, как и в самих транспортных средствах, есть различные кнопки. Однако, об их функциях знают не все водители.

В частности, многие не знают, что найти свое авто на переполненной автостоянке можно всего за несколько секунд, нажав простой переключатель, расположенный на многих автомобильных ключах, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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По словам экспертов, нажатие на простой переключатель "тревожной кнопки" может за считанные секунды включить автомобильную сигнализацию, что позволит автомобилистам быстро идентифицировать свой автомобиль.

Кроме определения местонахождения автомобиля, кнопка также может помочь участникам дорожного движения "предупредить других о потенциальной опасности".

"Ключи от авто часто имеют тревожную кнопку, предназначенную для активации систем экстренного оповещения. Эта кнопка, обычно четко обозначенная, при нажатии запускает сигнализацию автомобиля. Она может помочь вам найти свое авто на переполненной парковке или предупредить других о потенциальной опасности поблизости", - говорится в сообщении.

Также важно, чтобы автомобильный звуковой сигнал всегда был установлен и находился в полном рабочем состоянии, поскольку он является ключевым элементом безопасности.

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