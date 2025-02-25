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Почему не стоит заправлять авто сразу после разгрузки бензовоза

Мария Николишин
25 февраля 2025, 23:25
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Оказывается, что в некоторых случаях водителям стоит избегать АЗС с бензовозами.
Почему не стоит заправлять авто сразу после разгрузки бензовоза
Как заправлять авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как правильно заправлять авто
  • Куда девается топливо, которое разгрузил бензовоз

Многие водители считают, что стоит обходить стороной заправочные станции, на которых только что разгрузился бензовоз. При этом они редко могут назвать причины, почему не стоит заправлять машину сразу после слива горючего.

Главред решил разобраться, есть ли смысл в подобных действиях.

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Чем может быть опасна заправка сразу после разгрузки бензовоза

Как пишет UaMotors, перед тем, как топливо попадает в бак авто, оно хранится на производстве или нефтебазе, после чего доставляется на автозаправочные станции.

В то же время, при сливе в подземные резервуары топливо входит в контакт с металлическими стенками цистерн. Происходят химические реакции, в которых образуются оксиды и другие соединения, не способные растворяться.

По словам экспертов, чаще всего ситуацию спасает система фильтрации, установленная на автозаправочных станциях. Фильтрами оборудуют каждую колонку для тонкой очистки топлива. Однако они довольно быстро забиваются, если на АЗС не соблюдается регламент своевременной замены, есть риск залить грязное топливо в бак.

Кроме того, на многих АЗС устанавливается запрет на заправку только что поступившим топливом. Однако, это практикуют не все. Поэтому если вы увидели на АЗС стоящий бензовоз, то заправляться не стоит - это убережет двигатель от лишних проблем.

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