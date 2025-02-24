Сбивает водителей с толку: что означает секретная кнопка с "медузой" в авто

В некоторых странах водители могут потерять страховой полис, если неправильно будут использовать эту кнопку.

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Зачем нужны противотуманные фары / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает клавиша с "медузой" в авто

Где находится эта кнопка

Иногда даже опытные водители с многолетним стажем не всегда знают, для чего предназначены некоторые клавиши в автомобилях. Например, в интернете можно натолкнуться на вопрос от водителей: что означает кнопка с изображением "медузы" на рычаге управления светом. Главред со ссылкой на портал Express.co.uk выяснил, что можно включить этой секретной кнопкой.

Клавиша на панели авто изображена как буква D с тремя линиями, пересекающими волнистую вертикальную полосу рядом с ней.

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Как правило, кнопку используют для включения противотуманных фар, она находится на рычаге управления светом, который разделен на передние противотуманные фары и задние противотуманные фары.

Такие типы фар способны пронизывать туман и увеличивать видимость благодаря особой ширине и плоскости луча.

Специалисты объяснили, что противотуманные фары следует использовать только во время плохих погодных условий, когда видимость падает ниже 100 метров, что примерно равно длине футбольного поля.

Как включить противотуманные фары

Чтобы включить противотуманную фару, нужно сначала включить широкий свет транспортного средства, найти положение отметки противотуманных фар на рычаге управления светом автомобиля и повернуть рабочее кольцо.

Когда на приборной панели появится индикатор передних противотуманных фар, это будет означать, что они включены.

Аналогичный алгоритм действует с задними фарами.

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