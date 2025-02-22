Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Водителям грозит штраф до 16 000 гривен или потеря прав, если они садятся за руль без одного предмета.

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Как украинским водителям в Польше избежать штрафов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как украинским водителям в Польше избежать штрафов

Почему вождение без очков может стоить 16 000 гривен

Если в водительском удостоверении указано, что водитель должен пользоваться очками или линзами, управление автомобилем без них может привести к значительному штрафу. Об этом сообщило издание "Автотема".

Многие украинцы, которые переехали в Польшу, не всегда знакомы с местными правилами дорожного движения. Одно из таких правил касается водителей с нарушениями зрения.

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Если в удостоверении указано, что водитель должен использовать коррекционные средства, а он садится за руль без них, ему грозит штраф до 1500 злотых (примерно 16 000 гривен). В некоторых случаях водитель может даже потерять право управления транспортным средством.

Специалисты советуют всем водителям внимательно следить за состоянием зрения, независимо от страны пребывания. Регулярные медицинские осмотры и правильная коррекция помогают не только избежать штрафов, но и повысить безопасность на дорогах.

Стоит указать, что в Украине также существуют требования к зрению водителей, но их проверяют во время медосмотра, а не фиксируют в документах.

Также ранее сообщалось, что в Украине вводят новые штрафы вплоть до 8000 гривен.

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Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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