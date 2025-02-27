Запутывает многих водителей: что означает дорожный знак с авто над пропастью

Водителям стоит всегда обновлять свои знания о дорожных знаках.

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Дорожный знак 1.8 в Украине / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак 1.8

Где его устанавливают

В Украине есть множество дорожных знаков. Некоторые из них можно встретить на дороге каждый день, а другие - очень редко.

Главред решил разобраться, для чего нужен дорожный знак с авто, которое падает в воду.

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О чем информирует дорожный знак с падающим авто

Согласно ПДД, этот дорожный знак относится к предупреждающим и имеет официальный номер 1.8 "Выезд на набережную или берег".

В частности, этот дорожный знак предупреждает о выезде на берег водоема, в том числе на паромную переправу.

Данный знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии.

Кроме того, вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

Дорожный знак 1.8 / фото: vodiy.ua

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