Запутывает многих водителей: что означает дорожный знак с авто над пропастью

Вы узнаете:
- Что означает дорожный знак 1.8
- Где его устанавливают
В Украине есть множество дорожных знаков. Некоторые из них можно встретить на дороге каждый день, а другие - очень редко.
Главред решил разобраться, для чего нужен дорожный знак с авто, которое падает в воду.
О чем информирует дорожный знак с падающим авто
Согласно ПДД, этот дорожный знак относится к предупреждающим и имеет официальный номер 1.8 "Выезд на набережную или берег".
В частности, этот дорожный знак предупреждает о выезде на берег водоема, в том числе на паромную переправу.
Данный знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии.
Кроме того, вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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