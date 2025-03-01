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Водителей призвали хранить кофейную гущу в авто: в чем причина

Мария Николишин
1 марта 2025, 04:30
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Простой лайфхак может помочь продать автомобиль дороже.
Водителей призвали хранить кофейную гущу в авто: в чем причина
Как убрать неприятный запах из авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что влияет на стоимость авто
  • Какие средства могут убрать неприятный запах в авто

Вода может просачиваться в автомобиль через уплотнители и трещины в окнах, из-за чего может появиться запах сырости.

Все запахи, например, от домашних животных или курения, могут резко снизить цену при перепродаже авто, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как убрать неприятный запах из авто

Как известно, освежители воздуха часто не справляются с маскировкой запахов, особенно дыма, который может въедаться в ткань и систему климат-контроля автомобиля.

Однако, есть несколько натуральных бюджетных средств, которые могут предотвратить плохой запах в авто:

  • Кофейная гуща. Если оставить бумажный пакет с кофейной гущей в машине на ночь, она может поглотить неприятные запахи.
  • Уголь. Еще одно решение, не требующее особых усилий, - положить кусочки древесного угля в неглубокую посуду и оставить их в машине на ночь. Уголь действует как природный дезодорант, эффективно улавливая и нейтрализуя неприятные запахи.
  • Пищевая сода. Это универсальное средство можно посыпать и оставить на 15 минут на тканевых поверхностях, таких как автомобильные сиденья и коврики, чтобы устранить запахи от еды, домашних животных и разлитой жидкости.
  • Яблочный уксус. Чтобы почистить вентиляционные отверстия, смешайте одну часть уксуса с двумя частями теплой воды и протрите их хлопчатобумажной тряпкой.

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