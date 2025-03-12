Как правильно хранить зимние автомобильные шины: знают лишь единицы

Только при условии правильного хранения шины прослужат еще много лет.

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Как хранить шины / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно хранить автомобильные шины

Какие условия для этого подойдут

У каждого водителя рано или поздно возникают трудности, связанные не только с покупкой и заменой покрышек для авто, но и с обеспечением оптимальных условий хранения зимней или летней резины.

Главред решил разобраться, как правильно хранить зимние шины.

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Как подготовить шины к хранению

Как сообщает vnedorozhnik.net, перед тем как убрать шины на хранение, стоит провести несколько подготовительных этапов:

Удалите грязь, камешки и остатки реагентов из шины.

Помойте шины водой с моющим средством и тщательно высушите.

Осмотрите протектор на наличие повреждений или неравномерного износа.

Измерьте глубину протектора, чтобы оценить, пригодны ли шины для дальнейшего использования.

Отметьте, с какой оси снята каждая шина. Это поможет правильно их установить в следующем сезоне.

При каких условиях можно хранить шины

Чтобы шины сохранили свои свойства, важно соблюдать определенные условия, в частности, оптимальная температура для хранения - от +10°C до +25°C.

Также следует избегать мест с резкими перепадами температуры. Помещение должно быть сухим, чтобы избежать появления плесени или коррозии.

Кроме того, на шины не должен попадать солнечный свет, ведь прямые ультрафиолетовые лучи разрушают резину.

Как хранить шины с дисками

Хороший способ держать колеса в сборе - подвешивание в сарае или гараже. В таком состоянии вся нагрузка будет приходиться на колеса, что предотвратит деформацию покрышек. При хранении шин на дисках на полу запрещено ставить их вертикально - оптимально класть по 4 шины в высоту друг на друге, поскольку ободья не будут давать резине деформироваться.

Как хранить шины без дисков

Покрышки без дисков не стоит подвешивать, поскольку они достаточно быстро деформируются, из-за чего герметизация колеса будет недостаточно качественной. К тому же желательно не класть шины горизонтально по несколько штук в высоту, поскольку так деформация будет по ширине. Оптимально располагать покрышки без диска вертикально, друг возле друга в один ряд.

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