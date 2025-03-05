Что означает загадочный дорожный знак облако с дождем: знают не все водители

Дорожные знаки, как и таблички к ним, игнорировать нельзя.

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Табличка 7.13 на дороге / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Вы узнаете:

Что означает табличка 7.13

О чем она предупреждает

В Украине есть множество дорожных знаков. Все они отличаются по форме, цвету и информации, о которой говорят водителю. Также не стоит забывать о табличках к дорожным знакам, которые уточняют или ограничивают действие знаков, вместе с которыми они установлены.

Главред решил разобраться, что означает табличка с облаком на дороге.

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О чем информирует табличка с облаком и дождем

Согласно ПДД, данная табличка к дорожным знакам имеет номер 7.13 "Влажное покрытие". Она означает, что действие знака распространяется на период, когда покрытие проезжей части влажное или мокрое.

Отмечается, что эта табличка применяется со знаками 1.13 "Скользкая дорога", 1.38 "Заторы в дорожном движении", 1.39 "Другая опасность", 3.1 "Движение запрещено", 3.25 "Обгон запрещен", 3.29 "Ограничение максимальной скорости", и другими.

Стоит подчеркнуть, что табличка 7.13 размещается непосредственно под знаками, с которыми она применяется.

Табличка 7.13 / фото: vodiy.ua

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