Как сэкономить на топливе: секретный прием с миской воды в салоне авто

Вы узнаете:
- Зачем водители оставляют миски с водой на пассажирских сиденьях
- Как автомобилистам сэкономить на топливе
Цены на горючее растут, и водители ищут способы уменьшить расходы на заправку. Главред собрал необычные, но эффективные приемы, которые помогут сэкономить на топливе.
Эксперты издания Express.co пишут, что в условиях, когда каждый литр топлива становится все дороже, в первую очередь важно оптимизировать стиль вождения.
Один из самых оригинальных советов, который поможет сократить лишние расходы на топливо - это поставить миску с водой на пассажирское сиденье.
"Миска с водой на пассажирском сиденье - это отличный сдерживающий фактор для ненужных ускорений и торможений. Это звучит немного странно, но это простое и блестящее напоминание о том, что нужно ездить осторожно. Если вы слишком сильно нажмете на педаль газа, то увидите, как по бокам разливается вода. Так же, если вы едете слишком быстро и резко тормозите, вы заметите воду на сиденье", - объясняют специалисты.
Эксперты еще рекомендуют парковаться так, чтобы утром солнце попадало на автомобиль. Это особенно актуально в холодное время года.
"В зимние месяцы, если вы припаркуетесь лицом к солнцу, вы потратите меньше времени на то, чтобы завести машину, чтобы прогреть ее или очистить стекла от запотевания", - пишут специалисты.
Также рекомендуется использовать гараж для автомобиля, чтобы поддерживать стабильную температуру и уменьшить расходы на обогрев или охлаждение салона.
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