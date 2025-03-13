Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

О чем речь:
- Водителей будут штрафовать за остановку в неположенных местах
- Украинским водителям изменили правила остановки на трассах
В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения, которые вводят ограничения на остановку автомобилей на автомагистралях. Теперь водителям разрешено останавливаться только в специально определенных местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на SUV News.
Согласно постановлению Кабмина, остановка транспортных средств разрешена только:
- на стоянках с дорожными знаками 5.42.1-5.42.3;
- в специальных зонах остановки, обозначенных знаком 5.43;
- в местах для отдыха, маркированных знаком 6.15.
За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а если водитель создаст опасную ситуацию - сумма штрафа удваивается.
Еще одно нововведение - теперь в течение всего года водители должны двигаться вне населенных пунктов с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Ранее это требование действовало только в осенне-зимний период.
Кстати, в МВД также предупредили водителей о важном обновлении.
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