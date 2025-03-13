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Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

Даяна Швец
13 марта 2025, 17:51
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Если водитель создаст опасную ситуацию - сумма штрафа за нарушение удваивается.
Авто, штраф
Кабмин ограничил остановку авто на автомагистралях / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Водителей будут штрафовать за остановку в неположенных местах
  • Украинским водителям изменили правила остановки на трассах

В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения, которые вводят ограничения на остановку автомобилей на автомагистралях. Теперь водителям разрешено останавливаться только в специально определенных местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на SUV News.

Согласно постановлению Кабмина, остановка транспортных средств разрешена только:

видео дня
  • на стоянках с дорожными знаками 5.42.1-5.42.3;
  • в специальных зонах остановки, обозначенных знаком 5.43;
  • в местах для отдыха, маркированных знаком 6.15.
Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а если водитель создаст опасную ситуацию - сумма штрафа удваивается.

Еще одно нововведение - теперь в течение всего года водители должны двигаться вне населенных пунктов с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Ранее это требование действовало только в осенне-зимний период.

Кстати, в МВД также предупредили водителей о важном обновлении.

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Что за ресурс - SUV News?

SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), включая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

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