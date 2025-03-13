Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

Если водитель создаст опасную ситуацию - сумма штрафа за нарушение удваивается.

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Кабмин ограничил остановку авто на автомагистралях / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Водителей будут штрафовать за остановку в неположенных местах

Украинским водителям изменили правила остановки на трассах

В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения, которые вводят ограничения на остановку автомобилей на автомагистралях. Теперь водителям разрешено останавливаться только в специально определенных местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на SUV News.

Согласно постановлению Кабмина, остановка транспортных средств разрешена только:

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на стоянках с дорожными знаками 5.42.1-5.42.3;

в специальных зонах остановки, обозначенных знаком 5.43;

в местах для отдыха, маркированных знаком 6.15.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а если водитель создаст опасную ситуацию - сумма штрафа удваивается.

Еще одно нововведение - теперь в течение всего года водители должны двигаться вне населенных пунктов с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Ранее это требование действовало только в осенне-зимний период.

Кстати, в МВД также предупредили водителей о важном обновлении.

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