Эксперты объясняют, что нужно знать, чтобы купить качественные шины и потратить меньше.

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Учитывайте сезонные колебания цен, чтобы купить шины со скидкой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как не переплачивать за качественные автомобильные шины

Когда выгоднее всего покупать зимние и летние покрышки

Стоит ли покупать подержанные шины и на что обращать внимание

Если вы планируете покупать автомобильные шины, но из-за роста цен не хотите переплачивать, стоит знать, как сэкономить грамотно.

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Главред решил рассказать о пяти малоизвестных советах от опытных автоэкспертов.

В разговоре с "SUV News" автоэксперты поделились пятью методами, которые помогут уменьшить расходы на покупку шин без потери их надежности.

Во-первых, эксперты советуют обратить внимание на выбор бренда. Разница в цене между премиальными и средними брендами может достигать 30-40%, однако качество часто отличается незначительно. В Украине есть надежные восточноевропейские производители, которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества.

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Во-вторых, стоит учитывать сезонные колебания цен.

"Спрос на зимние шины в конце зимы, а на летние - в конце лета снижается, поэтому продавцы часто предлагают скидки до 25%. Именно в этот период можно выгодно приобрести покрышки и существенно сэкономить", - отмечают эксперты.

Третий способ - оптимизировать доставку. Некоторые продавцы предлагают бесплатную доставку или другие бонусы для привлечения клиентов, что поможет сэкономить на логистике.

Четвертый совет - воспользоваться акциями в традиционных магазинах, которые часто предлагают бесплатный шиномонтаж или балансировку при покупке шин.

И наконец, если есть возможность покупать напрямую у производителей или официальных дилеров, это позволит избежать дополнительных наценок посредников.

Также иногда разумной альтернативой является покупка подержанных шин - при условии тщательной проверки состояния протектора и отсутствия повреждений это может сэкономить до 50% стоимости.

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Что за ресурс - SUV News? SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

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