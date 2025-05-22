Пять способов сэкономить на покупке автомобильных шин: советы от автоэкспертов

Вы узнаете:
- Как не переплачивать за качественные автомобильные шины
- Когда выгоднее всего покупать зимние и летние покрышки
- Стоит ли покупать подержанные шины и на что обращать внимание
Если вы планируете покупать автомобильные шины, но из-за роста цен не хотите переплачивать, стоит знать, как сэкономить грамотно.
Главред решил рассказать о пяти малоизвестных советах от опытных автоэкспертов.
В разговоре с "SUV News" автоэксперты поделились пятью методами, которые помогут уменьшить расходы на покупку шин без потери их надежности.
Во-первых, эксперты советуют обратить внимание на выбор бренда. Разница в цене между премиальными и средними брендами может достигать 30-40%, однако качество часто отличается незначительно. В Украине есть надежные восточноевропейские производители, которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества.
Вам также может быть интересно: Водителей призвали периодически менять местами шины на авто: какая причина.
Во-вторых, стоит учитывать сезонные колебания цен.
"Спрос на зимние шины в конце зимы, а на летние - в конце лета снижается, поэтому продавцы часто предлагают скидки до 25%. Именно в этот период можно выгодно приобрести покрышки и существенно сэкономить", - отмечают эксперты.
Третий способ - оптимизировать доставку. Некоторые продавцы предлагают бесплатную доставку или другие бонусы для привлечения клиентов, что поможет сэкономить на логистике.
Четвертый совет - воспользоваться акциями в традиционных магазинах, которые часто предлагают бесплатный шиномонтаж или балансировку при покупке шин.
И наконец, если есть возможность покупать напрямую у производителей или официальных дилеров, это позволит избежать дополнительных наценок посредников.
Также иногда разумной альтернативой является покупка подержанных шин - при условии тщательной проверки состояния протектора и отсутствия повреждений это может сэкономить до 50% стоимости.
Читайте также:
- Штрафа не будет: полицейский рассказал, когда "Обгон запрещен" становится законным
- Счета за топливо уменьшатся: как правильно пользоваться кондиционером в авто
- Водители ошеломлены открытием - в популярной модели авто есть секретное отделение
Что за ресурс - SUV News?
SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред