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Повысят ли с 1 июля штрафы за нарушение ПДД: четкий ответ полиции

Марина Фурман
11 июня 2025, 20:16
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Некоторые СМИ сообщили, что с 1 июля значительно вырастут штрафы за нарушение ПДД. В полиции успокоили водителей.
автомобили, деньги
Ждать ли водителям изменений с 1 июля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Вырастут ли штрафы за нарушение ПДД с 1 июля
  • Что говорят по этому поводу в полиции

В среду, 11 июня ряд СМИ начали распространять информацию о том, что с 1 июля 2025 года в Украине якобы вступают в силу обновленные правила ответственности за нарушение правил дорожного движения. В патрульной полиции отреагировали на информацию об увеличении штрафов.

В частности, в медиа говорилось о том, что штраф за превышение скорости якобы возрастет: с 340 грн до 1020 грн - за превышение более чем на 20 км/ч, а за более 50 км/ч - вплоть до 1700 грн. Если же нарушения фиксируются три и более раз в год, водителю грозит лишение прав до 6 месяцев.

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Также в СМИ писали о штрафах за игнорирование ремней безопасности, неправильную парковку и разговоры по телефону во время движения.

В полиции отметили, что информация не соответствует действительности.

"Сейчас таких изменений не принято, доверяйте только официальным источникам и не распространяйте ложную информацию", - подчеркнул первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он добавил, что о любых изменениях в законодательстве, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или публичного порядка обязательно полиция сообщит на официальных страницах.

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, в Украине могут увеличить штрафные санкции за непропуск автомобилей экстренных служб на автодорогах. На сегодня за непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи, полиции или спасателей предусмотрен штраф в размере 680 грн. Согласно законопроекту №11111, в Украине предлагается увеличить соответствующий штраф до 51000 грн.

Как писал Главред, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение будет составлять 17 000 грн.

Кроме того, мало кто знает, что мытье авто не на автомойке может привести к штрафу. Как говорится в заметке страницы "Файной мойки" в Instagram, согласно закону, мытье авто на улице, в неприспособленном для этого месте, является нарушением ПДД.

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Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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