Украинцам грозит штраф в размере 34 тысяч гривен: за что и кого будут наказывать

Известно, что одессит в 2024 году получил штраф в размере 34 тысяч гривен.

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Кого могут оштрафовать на 34 тысячи грн? / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Кому из украинцев грозит штраф 34 тысяч гривен

Какое количество нарушителей уже оштрафовано

Электросамокаты стали популярным видом транспорта в украинских городах. Однако, не все украинцы знают соответствующие правила, что пользоваться двухколесным транспортом. За несоблюдение стандартов, украинцам может грозить штраф в размере от 340 гривен до 34 тысяч грн. Об этом свидетельствуют данные на платформе Опендатабот.

В сообщении говорится, что с начала 2025 года в Украине передали в суд не менее 17 дел о нарушении правил дорожного движения водителями электросамокатов, из них 4 - уголовные. Для сравнения: в прошлом году было 64 административных и семь уголовных дел.

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За последние два года 17 водителям самокатов выписали штрафы по 17 тыс. грн:

15 - за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения;

2 - за управление самокатом в состоянии наркотического опьянения.

3 из них запретили управлять транспортными средствами в течение года.

В 2024 году самый большой штраф получил мужчина, который пьяным управлял электросамокатом в Одессе, не имея водительского удостоверения. Суд назначил ему штраф на 34 тыс. грн и обязал уплатить судебный сбор. Если бы обвиняемый имел водительские документы, его бы лишили прав.

Количество судебных дел, связанных с водителями самокатов / фото: Опендатабот

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, в Украине могут увеличить штрафные санкции за непропуск автомобилей экстренных служб на автодорогах. На сегодня за непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи, полиции или спасателей предусмотрен штраф в размере 680 грн. Согласно законопроекту №11111, в Украине предлагается увеличить соответствующий штраф до 51000 грн.

Как писал Главред, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение составит 17 000 грн.

Кроме того, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения в Украине строго наказывается. Согласно КУоАП, за первое такое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 гривен и лишение водительского удостоверения сроком на один год.

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