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До 51 тысячи гривен и 10 лет без прав: за что могут оштрафовать водителей

Руслан Иваненко
14 апреля 2025, 18:08
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Увеличение штрафов и лишение прав за повторные нарушения.
До 51 тысячи гривен и 10 лет без прав: за что могут оштрафовать водителей
Нетрезвое вождение может обойтись в 51 тысячу / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТК МВД

Кратко о главном:

  • Закон жестко наказывает даже за первое нарушение
  • Альтернатива штрафу - 15 суток ареста и 10 лет без прав
  • Авто конфискуют, если оно в частной собственности нарушителя

Вождение в состоянии алкогольного опьянения в Украине строго наказывается законом. За такое правонарушение водители платят большие штрафы, а также могут потерять право на управление транспортными средствами.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен и лишение водительских прав сроком на один год.

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"В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 34 000 грн, а права управлять транспортными средствами лишают на 3 года. Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство", - говорится в законодательстве.

Третье аналогичное нарушение в течение года предусматривает максимальную ответственность - штраф в 51 000 грн, 10 лет без права управления авто и конфискацию транспортного средства, если оно находится в собственности нарушителя.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Альтернативное наказание

Административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

А также с конфискацией транспортного средства, которое находится в частной собственности нарушителя.

Штрафы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине пока нет штрафов за использование зимних шин летом, поскольку законодательство не содержит запрета на эксплуатацию шин не по сезону. Однако существуют требования к техническому состоянию шин, в частности минимальная глубина протектора и отсутствие значительных повреждений. За нарушение этих норм водителю может быть выписан штраф от 340 до 680 грн.

Также с наступлением тепла водителям стоит менять зимние шины на летние, ведь это влияет на безопасность движения. Однако в Украине пока нет штрафов за использование зимних покрышек в теплый сезон.

Напомним, в Украине действует около 70 тысяч камер видеонаблюдения, но водители научились "обходить" их, замедляя движение перед фиксацией. Законопроект №11029 предусматривает введение измерения средней скорости между двумя камерами. Если она превысит норму, система автоматически зафиксирует нарушение.

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