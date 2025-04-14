До 51 тысячи гривен и 10 лет без прав: за что могут оштрафовать водителей

Кратко о главном:
- Закон жестко наказывает даже за первое нарушение
- Альтернатива штрафу - 15 суток ареста и 10 лет без прав
- Авто конфискуют, если оно в частной собственности нарушителя
Вождение в состоянии алкогольного опьянения в Украине строго наказывается законом. За такое правонарушение водители платят большие штрафы, а также могут потерять право на управление транспортными средствами.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен и лишение водительских прав сроком на один год.
"В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 34 000 грн, а права управлять транспортными средствами лишают на 3 года. Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство", - говорится в законодательстве.
Третье аналогичное нарушение в течение года предусматривает максимальную ответственность - штраф в 51 000 грн, 10 лет без права управления авто и конфискацию транспортного средства, если оно находится в собственности нарушителя.
Альтернативное наказание
Административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.
А также с конфискацией транспортного средства, которое находится в частной собственности нарушителя.
Штрафы в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, в Украине пока нет штрафов за использование зимних шин летом, поскольку законодательство не содержит запрета на эксплуатацию шин не по сезону. Однако существуют требования к техническому состоянию шин, в частности минимальная глубина протектора и отсутствие значительных повреждений. За нарушение этих норм водителю может быть выписан штраф от 340 до 680 грн.
Также с наступлением тепла водителям стоит менять зимние шины на летние, ведь это влияет на безопасность движения. Однако в Украине пока нет штрафов за использование зимних покрышек в теплый сезон.
Напомним, в Украине действует около 70 тысяч камер видеонаблюдения, но водители научились "обходить" их, замедляя движение перед фиксацией. Законопроект №11029 предусматривает введение измерения средней скорости между двумя камерами. Если она превысит норму, система автоматически зафиксирует нарушение.
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Что известно о сервисном центре МВД?
Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.
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