Штраф 270 тысяч гривен: где водителей могут наказать за неисправный кондиционер

В салоне автомобиля стоит поддерживать прохладную температуру.

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Штраф за неисправный кондиционер / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где есть штраф за неисправный кондиционер

Сколько придется заплатить нарушителю

В Украине пользоваться кондиционером в автомобиле можно по собственному усмотрению.

Однако, в Великобритании подобная практика жестко урегулирована законом. Тем, кто ездит с неисправным кондиционером, может грозить огромный штраф, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Местные ПДД предписывают водителям следить за вентиляцией в автомобиле. Свежий воздух должен регулярно поступать внутрь автомобиля, поскольку это позволяет предотвратить сонливость и уменьшает риск ДТП.

Если водитель нарушил это правило и заснул за рулем, спровоцировал аварию, в которой пострадали люди, то ему могут выписать штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 270 тысяч гривен).

Стоит подчеркнуть, что сонливость за рулем является крайне опасным явлением, провоцирующим аварийную ситуацию. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, рекомендуется поддерживать в салоне прохладу и свежесть.

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