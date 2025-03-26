Штраф 270 тысяч гривен: где водителей могут наказать за неисправный кондиционер

Вы узнаете:
- Где есть штраф за неисправный кондиционер
- Сколько придется заплатить нарушителю
В Украине пользоваться кондиционером в автомобиле можно по собственному усмотрению.
Однако, в Великобритании подобная практика жестко урегулирована законом. Тем, кто ездит с неисправным кондиционером, может грозить огромный штраф, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.
Местные ПДД предписывают водителям следить за вентиляцией в автомобиле. Свежий воздух должен регулярно поступать внутрь автомобиля, поскольку это позволяет предотвратить сонливость и уменьшает риск ДТП.
Если водитель нарушил это правило и заснул за рулем, спровоцировал аварию, в которой пострадали люди, то ему могут выписать штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 270 тысяч гривен).
Стоит подчеркнуть, что сонливость за рулем является крайне опасным явлением, провоцирующим аварийную ситуацию. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, рекомендуется поддерживать в салоне прохладу и свежесть.
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