Расход топлива в авто можно уменьшить на 25%: эксперт поделился двумя секретами

Езда со скоростью 115 км/ч потребляет на 9% больше топлива, чем при 100 км/ч, а при 130 км/ч – на 25% больше, чем при 115 км/ч.

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Как сэкономить на горючем / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как скорость влияет на расход топлива

Как шины помогут сэкономить на горючем

Эксперт в сфере автомобильного транспорта призвал водителей избегать определенной скорости, чтобы максимально сэкономить топливо, особенно во время дальних путешествий. Габриэль Хамблтон из компании Gold Label Car Care отметил, что один из самых простых методов - знать оптимальную скорость движения, которая может улучшить экономию топлива на 25%, пишет Daily Express.

Главред узнал два способа экономии топлива.

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"Скорость играет ключевую роль в расходе топлива. Движение на скорости 110 км/ч потребляет до 9% больше топлива, чем на 100 км/ч, а увеличение скорости до 130 км/ч может привести к на 25% большему расходу топлива по сравнению со скоростью 110 км/ч. Уменьшение скорости всего на 15 км/ч может существенно улучшить экономию топлива, если это безопасно", - рассказал он.

Уменьшение скорости на высшей передаче позволяет двигателю автомобиля работать на более низких оборотах, сжигая меньше топлива. Хотя большинство водителей стараются придерживаться максимально допустимой скорости на автомагистралях, движение со скоростью 110 км/ч не всегда является самым экономным вариантом.

Это связано с тем, что даже на самой высокой передаче большинство автомобилей работают на высоких оборотах, сжигая больше бензина или дизеля. Оптимальная скорость для экономии топлива у большинства автомобилей обычно находится между 80 и 90 километрами в час, когда обороты двигателя колеблются от 1 500 до 2 500 об/мин.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Габриэль также рекомендовал водителям выбирать лучшие шины для своего автомобиля, ведь многие производители предлагают специальные более экономные варианты с более низким сопротивлением качению.

"Выбор экологических шин также может улучшить экономию горючего вашего автомобиля. Шины с меньшим сопротивлением уменьшают энергозатраты для движения автомобиля, что помогает сэкономить топливо. Сопротивление качению составляет около 20% расходов топлива автомобиля, поэтому выбор шин с меньшим сопротивлением - простой способ сделать автомобиль более экономичным", - добавил он.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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