Распространенная ошибка водителей: почему не стоит резко тормозить перед ямой

Начинающим водителям иногда бывает трудно проехать ямы на дороге.

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Как объехать яму / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как объехать яму на дороге

Нужно ли перед ней останавливать авто

Столкнувшись с разбитой дорогой, неопытные водители часто совершают одну ошибку - резко тормозят непосредственно перед каждой ямой.

Главред решил разобраться, как правильно объезжать ямы на дороге.

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Нужно ли тормозить перед ямой

Как сообщает vnedorozhnik.net, водителям не следует резко тормозить перед ямой, даже если она замечена слишком поздно. Это может серьезно повредить автомобиль, поскольку нагрузка на переднюю часть увеличится, и передние колеса получат сильный удар. Вследствие этого шины, диски и амортизаторы пострадают от такого маневра.

В частности, перед препятствием следует сбавить скорость за несколько метров, а когда колеса достигнут края ямы, немного ускориться, чтобы равномерно распределить нагрузку между передней и задней осями автомобиля.

Кроме того, опытные водители наоборот - разгоняются перед ямой, если понимают, что не смогут вовремя затормозить. Это позволяет им ее просто "проскочить".

Важно понимать, что "лайфхак" со скоростным проездом ям подойдет только для опытных автомобилистов. Если у вас недостаточно навыков вождения, то лучше воздержаться от подобного поведения и в качестве альтернативы выбрать аккуратный объезд препятствия.

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