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Для чего нужна "щель" в дверях авто: неожиданное открытие для водителей

Мария Николишин
15 марта 2025, 04:30
1216
Люди только сейчас начинают понимать, для чего на самом деле предназначена та или иная деталь в их автомобилях.
Для чего нужна 'щель' в дверях авто: неожиданное открытие для водителей
Отверстие в дверце авто / коллаж: Главред, фото: reddit, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в дверях авто есть отверстие
  • Какую функцию оно выполняет

Многие пользуются своим авто в течение недели, а некоторые и ежедневно, поэтому можно подумать, что все достаточно хорошо знают свои транспортные средства. Однако, иногда можно найти интересные особенности, о которых вы даже не догадывались.

В частности, люди были ошеломлены, когда поняли, что на дверце переднего сиденья автомобиля есть необычное отверстие, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Для чего нужно отверстие в дверце авто

Один человек разместил на Reddit фотографию, на которой изображен "пробел" под кнопкой открывания окна, которая, как представляется, не имеет никакой функции.

"Для чего этот кусочек в пассажирской двери?", - говорится в заметке на Reddit.

Сотни людей бросились комментировать, и один человек объяснил причину пустого пространства.

"Это пустое пространство для управления окнами. Облицовка зеркально повторяется в других дверях. Если бы это была водительская сторона, она была бы заполнена кнопками управления", - написал один пользователь.

В то же время, другой сказал: "Это просто для хранения, ребристая текстура помогает вещам не скользить. Думаю, она не имеет никакого реального назначения, кроме как просто способ скрыть, где были бы элементы управления окном, если бы это был противоположный рулевой механизм".

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