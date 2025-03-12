Нужно ли мыть двигатель авто: неожиданный ответ

Правильный уход за автомобилем влияет на срок его службы.

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Нужно ли мыть двигатель авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли мыть двигатель авто

Какую пользу это приносит

Мыть автомобиль нужно регулярно, ведь это не только улучшает его внешний вид, но и непосредственно влияет на лакокрасочное покрытие.

В то же время, мытье двигателя - процедура, о которой многие водители забывают, пишет Главред со ссылкой на uamotors.

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Обязательно ли мыть двигатель авто

Автопроизводители обычно не считают мойку двигателя обязательной частью обслуживания. Однако, эксперты советуют мыть эту деталь авто примерно раз в год, потому что это поддерживает эффективность теплообмена, облегчает ремонт в случае необходимости, а также является профилактической мерой против коррозии.

Хотя мытье двигателя имеет свои преимущества, оно также несет в себе риски, особенно если выполняется неправильно. Мойка высокого давления может повредить уплотнения, прокладки и электрические соединения, что приведет к более серьезным проблемам. Агрессивные химикаты, не предназначенные для использования в ДВС, могут вызвать коррозию компонентов.

Как правильно мыть двигатель авто

Мойка двигателя обычно включает очистку его поверхности и других компонентов с использованием специальных шампуней, пенных насадок. Процесс удаления грязи, масла и пыли может проводиться под высоким давлением или с помощью пара.

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