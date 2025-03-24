Из-за каких номерных знаков водитель может потерять права: важное напоминание

Вы узнаете:
- Есть ли штраф за загрязненные номерные знаки
- За какие номерные знаки могут забрать права
Номерные знаки являются ключевым элементом для идентификации автомобилей в Украине. Они позволяют определить транспортное средство и его владельца.
Однако, за нарушение правил использования номерных знаков можно получить штраф и даже остаться без прав, пишет Главред со ссылкой на Автотема.
В частности, отмечается, что в Украине закон требует четкого соответствия номеров стандартам.
Так, если водитель ездит без номерных знаков или с несоответствующими регистрациями, его могут оштрафовать на 850 гривен.
Загрязненные или плохо освещенные номера также могут привести к штрафу в 1 190 гривен.
Кроме того, за незаконное использование номерных знаков экстренных служб или государственных органов водители могут получить штраф в размере 2550 гривен. Если нарушение повторяется, штраф увеличивается до 5100 гривен, а также накладывается временное лишение водительских прав.
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Что за издание - "Автотема"?
"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.
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