Из-за каких номерных знаков водитель может потерять права: важное напоминание

Штрафы могут достигать от 850 до 5100 гривен.

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Штраф за номерные знаки на авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Есть ли штраф за загрязненные номерные знаки

За какие номерные знаки могут забрать права

Номерные знаки являются ключевым элементом для идентификации автомобилей в Украине. Они позволяют определить транспортное средство и его владельца.

Однако, за нарушение правил использования номерных знаков можно получить штраф и даже остаться без прав, пишет Главред со ссылкой на Автотема.

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В частности, отмечается, что в Украине закон требует четкого соответствия номеров стандартам.

Так, если водитель ездит без номерных знаков или с несоответствующими регистрациями, его могут оштрафовать на 850 гривен.

Загрязненные или плохо освещенные номера также могут привести к штрафу в 1 190 гривен.

Кроме того, за незаконное использование номерных знаков экстренных служб или государственных органов водители могут получить штраф в размере 2550 гривен. Если нарушение повторяется, штраф увеличивается до 5100 гривен, а также накладывается временное лишение водительских прав.

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Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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